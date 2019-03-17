|
БГК имени Мешкова обыграл СКА на чемпионате Беларуси. Комментарии игроков
Новости Беларуси. 17 марта в спортивном комплексе «Уручье» встречались два принципиальных соперника. В рамках чемпионата Беларуси по гандболу «армейцы» принимали БГК, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Матч получился не просто принципиальным, но и интригующим. Брестчане в чемпионате идут без потерь очков: 21 победа в 21-й игре. В отчетном поединке на перерыв хозяева ушли, ведя два мяча – 18:16. На протяжении второго тайма минчане также вели в счете, но в концовке не смогли удержать даже ничью. 30:31, и в противостоянии двух титанов снова сильнее оказался Брест.
Андрей Юринок, левый угловой БГК:
Вячеслав Шумак, линейный БГК:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 17 марта в спортивном комплексе «Уручье» встречались два принципиальных соперника. В рамках чемпионата Беларуси по гандболу «армейцы» принимали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)