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БГК имени Мешкова обыграл СКА на чемпионате Беларуси. Комментарии игроков

18.03.2019 15:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 17 марта в спортивном комплексе «Уручье» встречались два принципиальных соперника. В рамках чемпионата Беларуси по гандболу «армейцы» принимали БГК, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БГК имени Мешкова обыграл СКА на чемпионате Беларуси. Комментарии игроков

Матч получился не просто принципиальным, но и интригующим. Брестчане в чемпионате идут без потерь очков: 21 победа в 21-й игре. В отчетном поединке на перерыв хозяева ушли, ведя два мяча – 18:16. На протяжении второго тайма минчане также вели в счете, но в концовке не смогли удержать даже ничью. 30:31, и в противостоянии двух титанов снова сильнее оказался Брест.

БГК имени Мешкова обыграл СКА на чемпионате Беларуси. Комментарии игроков

Андрей Юринок, левый угловой БГК:
Если честно, мы сегодня плохо играли. Больше пытались наигрывать какие-то новые комбинации, взаимодействие. Так что, можно сказать, эта игра была такая, подготовительная. СКА сегодня очень хорошо играл, с чем могу их поздравить. Мы еле-еле вырвали два очка.

БГК имени Мешкова обыграл СКА на чемпионате Беларуси. Комментарии игроков

Вячеслав Шумак, линейный БГК:
Я думаю, сегодня самая главная наша победа – это то, что взял опыт. Поэтому ребята, именно СКА, сделали очень много ошибок во второй половине игры. Очень хорошо играли сегодня, но мы победили.
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 17 марта в спортивном комплексе «Уручье» встречались два принципиальных соперника. В рамках чемпионата Беларуси по гандболу «армейцы» принимали...
 
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