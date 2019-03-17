5-летняя дочь Макса Коржа покорила пользователей соцсетей

Новости Беларуси. Супруга белорусского музыкант Макса Коржа опубликовала семейное видео, которое набрало около 70 тысяч просмотров.

На видео 5-летняя Эмилия усердно отмывает посуду, чтобы помочь родителям по хозяйству. Когда дело было сделано, девочка с улыбкой показала «сердечко».

«А помощница уже подросла», – порадовалась мама девочки.



Фото: instagram.com/tatsianakorzh

Скоро помощь Эмилии будет её родителям как нельзя кстати, ведь звёздная семья ждёт второго ребёнка. О беременности супруги белорусского исполнителя стало известно в Международный женский день.