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5-летняя дочь Макса Коржа покорила пользователей соцсетей
Новости Беларуси. Супруга белорусского музыкант Макса Коржа опубликовала семейное видео, которое набрало около 70 тысяч просмотров.
На видео 5-летняя Эмилия усердно отмывает посуду, чтобы помочь родителям по хозяйству. Когда дело было сделано, девочка с улыбкой показала «сердечко».
«А помощница уже подросла», –
Скоро помощь Эмилии будет её родителям как нельзя кстати, ведь звёздная семья ждёт второго ребёнка. О беременности супруги белорусского исполнителя стало известно в Международный женский день.
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Новости Беларуси. Супруга белорусского музыкант Макса Коржа опубликовала семейное видео, которое набрало около 70 тысяч просмотров. На видео 5-летняя Эмилия...
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