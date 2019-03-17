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5-летняя дочь Макса Коржа покорила пользователей соцсетей

18.03.2019 14:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Супруга белорусского музыкант Макса Коржа опубликовала семейное видео, которое набрало около 70 тысяч просмотров.  

На видео 5-летняя Эмилия усердно отмывает посуду, чтобы помочь родителям по хозяйству. Когда дело было сделано, девочка с улыбкой показала «сердечко».  

«А помощница уже подросла», – порадовалась мама девочки.  

5-летняя дочь Макса Коржа покорила пользователей соцсетей
Фото: instagram.com/tatsianakorzh  

Скоро помощь Эмилии будет её родителям как нельзя кстати, ведь звёздная семья ждёт второго ребёнка. О беременности супруги белорусского исполнителя стало известно в Международный женский день. 

«В ожидании» (подробности здесь).  
 
 
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Новости Беларуси. Супруга белорусского музыкант Макса Коржа опубликовала семейное видео, которое набрало около 70 тысяч просмотров.   На видео 5-летняя Эмилия...
 
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