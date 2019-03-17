ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобразования определило минимальные баллы на ЦТ-2019

18.03.2019 16:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Минобразования определило минимальные баллы на ЦТ-2019

фото: news.yandex.by

Минобразования приняло постановление «Об определении отметок, приравниваемых в 2019 году к неудовлетворительным».

Как следует из постановления, неудовлетворительными будут считаться:

- по «Белорусскому языку» или «Русскому языку» – отметки от 0 до 9 баллов (включительно), для специальностей филологического профиля – от 0 до 24;

- по первому предмету профильного испытания, «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» – отметки от 0 до 19 баллов (включительно), «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – отметки от 0 до 24 баллов (включительно);

- по второму предмету профильного испытания «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» – отметки от 0 до 9 баллов (включительно), «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – отметки от 0 до 14 баллов (включительно).

При наборе в вузы, находящиеся в подчинении Министерства обороны, МЧС и Госпогранкомитета; на военные факультеты вузов, а также в вузы  по группам специальностей «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия» - неудовлетворительными являются отметки от 0 до 6 баллов (включительно) по учебным предметам «Белорусский язык», «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)».

Первое ЦТ абитуриенты будут сдавать 11 июня по белорусскому языку, сообщает pravo.by. Далее, с перерывами в два дня, пройдут и остальные тесты по учебным предметам: 13 июня — по русскому языку, 15 — по обществоведению, 17 — по математике, 19 — по биологии, 21 — по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), 23 — по химии, 25 — по физике, 27 — по истории Беларуси, 29 — по географии, 1 июля — по всемирной истории (новейшее время).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минобразования приняло постановление «Об определении отметок, приравниваемых в 2019 году к неудовлетворительным».
 
Новости дня
Новости разные
 
Помните заразительный трек Skibidi? Группа Little Big выпустила второй клип на него
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика