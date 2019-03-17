Минобразования определило минимальные баллы на ЦТ-2019

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Минобразования приняло постановление «Об определении отметок, приравниваемых в 2019 году к неудовлетворительным».

Как следует из постановления, неудовлетворительными будут считаться:

- по «Белорусскому языку» или «Русскому языку» – отметки от 0 до 9 баллов (включительно), для специальностей филологического профиля – от 0 до 24;

- по первому предмету профильного испытания, «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» – отметки от 0 до 19 баллов (включительно), «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – отметки от 0 до 24 баллов (включительно);

- по второму предмету профильного испытания «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» – отметки от 0 до 9 баллов (включительно), «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – отметки от 0 до 14 баллов (включительно).

При наборе в вузы, находящиеся в подчинении Министерства обороны, МЧС и Госпогранкомитета; на военные факультеты вузов, а также в вузы по группам специальностей «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия» - неудовлетворительными являются отметки от 0 до 6 баллов (включительно) по учебным предметам «Белорусский язык», «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)».

Первое ЦТ абитуриенты будут сдавать 11 июня по белорусскому языку, сообщает pravo.by . Далее, с перерывами в два дня, пройдут и остальные тесты по учебным предметам: 13 июня — по русскому языку, 15 — по обществоведению, 17 — по математике, 19 — по биологии, 21 — по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), 23 — по химии, 25 — по физике, 27 — по истории Беларуси, 29 — по географии, 1 июля — по всемирной истории (новейшее время).