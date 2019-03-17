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Помните заразительный трек Skibidi? Группа Little Big выпустила второй клип на него
Сегодня на YouTube-канале Little Big вышла вторая версия клипа на трек Skibidi. Если помните, первое видео стало самым популярным российским видеоклипом 2018 года (сейчас у него более 187 миллионов просмотров).
А вот и неповторимая оригинальная версия.
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16 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
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Сегодня на YouTube-канале Little Big вышла вторая версия клипа на трек Skibidi. Если помните, первое видео стало самым популярным российским видеоклипом 2018 года (сейчас у него...
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