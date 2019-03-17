Помните заразительный трек Skibidi? Группа Little Big выпустила второй клип на него

Сегодня на YouTube-канале Little Big вышла вторая версия клипа на трек Skibidi. Если помните, первое видео стало самым популярным российским видеоклипом 2018 года (сейчас у него более 187 миллионов просмотров).

Уже известно, что Little Big выступит летом на фестивале «Рок за Бобров». КУПИТЬ БИЛЕТ НА «РОК ЗА БОБРОВ»

А вот и неповторимая оригинальная версия.

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Фотоотчет с концерта Little Big в минском клубе «Репаблик» (октябрь 2018)

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16 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Григория Лепса , который пройдет 22 марта в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены как раз 22 марта.