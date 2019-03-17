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Елизавета Гаврилюк и Дмитрий Жук удостоены диплома лауреата II степени на Международном фестивале-конкурсе творчества «Миллениум»

18.03.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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С 14 по 17 марта в г. Бресте прошел Международный фестиваль-конкурс творчества «Миллениум», который собрал участников из 37 городов Беларуси, России, Молдовы и Польши. Около 3 тыс. конкурсантов самых разных возрастов (для примера, самой юной звездочке «Миллениума» всего 4 года, а самому старшему 50) собрались побороться за звание лучших в своем искусстве. Побывали там и наши Кобринчане, воспитанники образцового циркового коллектива «Веснушки» Кобринского Дворца Культуры.

Елизавета Гаврилюк и Дмитрий Жук представили судьям акробатическую пару «Пробуждение». За что были удостоены диплома лауреата II степени.  Подробности в нашей газете!

Елизавета Гаврилюк и Дмитрий Жук удостоены диплома лауреата II степени на Международном фестивале-конкурсе творчества «Миллениум»


Елизавета Гаврилюк и Дмитрий Жук удостоены диплома лауреата II степени на Международном фестивале-конкурсе творчества «Миллениум»


Елизавета Гаврилюк и Дмитрий Жук удостоены диплома лауреата II степени на Международном фестивале-конкурсе творчества «Миллениум»

 
Теги: Брест
 
 
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Елизавета Гаврилюк и Дмитрий Жук удостоены диплома лауреата II степени на Международном фестивале-конкурсе творчества «Миллениум»
 
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