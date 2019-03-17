Елизавета Гаврилюк и Дмитрий Жук удостоены диплома лауреата II степени на Международном фестивале-конкурсе творчества «Миллениум»

С 14 по 17 марта в г. Бресте прошел Международный фестиваль-конкурс творчества «Миллениум», который собрал участников из 37 городов Беларуси, России, Молдовы и Польши. Около 3 тыс. конкурсантов самых разных возрастов (для примера, самой юной звездочке «Миллениума» всего 4 года, а самому старшему 50) собрались побороться за звание лучших в своем искусстве. Побывали там и наши Кобринчане, воспитанники образцового циркового коллектива «Веснушки» Кобринского Дворца Культуры.

Елизавета Гаврилюк и Дмитрий Жук представили судьям акробатическую пару «Пробуждение». За что были удостоены диплома лауреата II степени. Подробности в нашей газете!















