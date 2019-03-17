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В Пинске объявлен конкурс «Пинский сувенир» на разработку лучшей сувенирной продукции
18.03.2019 — Разное | Пинский Вестник
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Открытый конкурс «Пинский сувенир» на разработку лучшей сувенирной продукции проводится с 20 марта по 3 мая 2019 года в рамках республиканской акции «Пинск – культурная столица 2019».
К участию в конкурсе приглашаются предприятия города (имеющие собственное производство), ремесленники, мастера декоративно-прикладного искусства.
Для участия необходимо подать заявку и фотоизображение сувенира в период с 20 марта по 3 мая 2019 года на e-mail:
Сувениры будут оцениваться в следующих номинациях:
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Открытый конкурс «Пинский сувенир» на разработку лучшей сувенирной продукции проводится с 20 марта по 3 мая 2019 года в рамках республиканской акции «Пинск –...
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