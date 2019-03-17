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В Пинске объявлен конкурс «Пинский сувенир» на разработку лучшей сувенирной продукции

18.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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  Открытый конкурс «Пинский сувенир» на разработку лучшей сувенирной продукции проводится с 20 марта по 3 мая 2019 года в рамках республиканской акции «Пинск – культурная столица 2019».

  К участию в конкурсе приглашаются предприятия города (имеющие собственное производство), ремесленники, мастера декоративно-прикладного искусства.

  Для участия необходимо подать заявку и фотоизображение сувенира в период с 20 марта по 3 мая 2019 года на e-mail: centrpinsk@mail.ru либо по адресу: г. Пинск, пл. Ленина 7а, каб. 9, а также предоставить изготовленную конкурсную работу на выставку работ для оценки конкурсной комиссией. Выставка пройдет в рамках общегородской ярмарки «Пинский сувенир - 2019» 4 мая 2019 г. на площади Ленина.

  Сувениры будут оцениваться в следующих номинациях:


  - сувенир города;
  - гастрономический сувенир;
  - сувенир события;
  - деловой сувенир;
  - сувенирная упаковка.

  ПОЛОЖЕНИЕ


Пинский горисполком
 
 
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  Открытый конкурс «Пинский сувенир» на разработку лучшей сувенирной продукции проводится с 20 марта по 3 мая 2019 года в рамках республиканской акции «Пинск –...
 
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