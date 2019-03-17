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Жительница Лиды хотела заработать на криптовалюте, взяла кредит в банке и перевела мошенникам 6 000 рублей

18.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Жительница Лиды хотела заработать на криптовалюте, взяла кредит в банке и перевела мошенникам 6 000 рублей

Жительница Лиды, решив улучшить свое материальное положение, разместила в сети Интернет объявление о поиске работы. И через некоторое время «работодатели» объявились. В разговоре молодой женщине было обещано солидное денежное вознаграждение за участие в торгах на бирже.

Правда, претендентку на вхождение в мир бизнеса предупредили, что сама она не сможет сразу заниматься продажей криптовалюты, для этого нужно соответствующее обучение, а оно стоит денег, и немалых. Тут можно было остановиться, но уж слишком соблазнительной показалась сумма, которую ей назвали в качестве денежного вознаграждения за операции в Сети.

На обещания незнакомые работодатели, понятное дело, не скупились. В итоге лидчанка начала перечислять деньги виртуальным знакомым. А тем все было мало. То один предлог находили, то другой… Аргумент был железный: не перечислите нужную сумму, те деньги, которые уже перевели, автоматически будут аннулированы. В общем, ловушка в классической форме.

По факту, переведенная в итоге сумма вылилась почти в шесть тысяч рублей. Значительная сумма, особенно, с учетом того, что был взят кредит в банке.

Через два месяца надежды на большие заработки сменились осознанием: работы не будет, впрочем, как и переведенных денег. Тогда лидчанка и обратилась в правоохранительные органы. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по ст. 209. ч.1 УК РБ «Мошенничество».

lidanews.by
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Жительница Лиды, решив улучшить свое материальное положение, разместила в сети Интернет объявление о поиске работы. И через некоторое время «работодатели»...
 
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