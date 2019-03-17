«Зарплата в ваших руках». Что мешает животноводам Горецкого района получать большое молоко

Что мешает наращивать производство качественного молока? Какие проблемы беспокоят тружеников молочнотоварных ферм и комплексов? Эти и другие вопросы обсуждали на районном Дня животновода. Информационная группа во главе с председателем районного Совета депутатов Оксаной Огородниковой встретилась с коллективами МТФ «Добрая» и МТК «Матюты».





Почему падают показатели?

Экономист ОАО «Горецкая агропромтехника» Алеся Шурхай рассказала, что производство молока на МТФ «Доб­рая» «минусует». За январь-февраль произвели 86,2 т, что составляет всего 87% к уровню минувшего года. Задание выполнили и вовсе только на 85%. Если год назад удой молока на каждую фуражную корову был 708 кг, то сегодня — 575 кг (минус 133 кг). Товарность недотягивает до нормативной: только 88,5%. На ферме вот уже год нет «экстры». Все молоко сдается только первым сортом, из-за чего сельхозпредприятие «теряет» немалые деньги. Если литр молока сортом «экстра» на МТФ стоит 6 руб. 36 коп., то первым — всего 1 руб. 82 коп.

Поэтому и заработная плата операторов машинного доения скромная — колеб­лется от 350 до 400 рублей.

Заместитель директора сельхозпредприятия Александр Горбачевский назвал причины падения производственных показателей. Все они обусловлены человеческим фактором. Это бесконтрольность заведующей фермой за качеством приготовления кормосмеси, которую привозят из Тушково в 10.00. Также есть проблемы с раздоем новотельных коров. При этом на ферме с привязным содержанием каждая доярка должна знать свою группу буренок, состояние их здоровья и «управлять» своевременностью проведения всех процессов, оказывающих влияние на производство молока.

МТФ «Добрая» может производить сегодня 2,2 тонны в день, а по факту надаивает всего полторы.





«Мы отошли от технологической требовательности. Каждый промах и негатив, невыполнение одной операции необходимо вовремя заметить и заставить исправить. Все надо контролировать, чтобы люди добросовестно выполняли свои обязанности от А до Я. Тогда будет результат», — подчеркнул Николай Александрович и указал на грязные таблички с показателями животных, которые висели в коровнике. Неужели так сложно было привести их в порядок? Ведь это досье на каждое животное, которое позволяет держать на контроле его рацион и надой.

Оксана Огородникова считает, что руководству сельхозпредприятия необходимо активнее решать проблему качества молока. Нужно оснас­тить лаборатории по качеству молока современным оборудованием — это позволит оперативно делать анализы, контролировать малейшие отклонения от нормы и аргументировать свою точку зрения в спорах с переработчиками.

Люди высказывали мнения о том, что мешает получить большое молоко. День животновода — это еще и возможность поделиться проблемами и получить ответы на вопросы. Сельчане попросили отремонтировать дорогу по улице Лесной.

«Мы не требуем сделать асфальт, но хотя бы гравием подсыпать, чтобы дети могли в школу не по грязи ходить».

Оксана Олеговна взяла решение этого вопроса на заметку. Дорога находится на балансе УКПП «Коммунальник». Финансирование на ее ремонт в этом году не предусмот­рено. Доярке Наталье Голочевой она разъяснила, как встать на очередь по строительству жилья или получению арендной квартиры ее дочери, молодому педагогу.

Александр Горбачевский предложил коллективу МТФ «Добрая» изменить отношение к делу, работать сплоченно на результат и выйти дружно на субботник, чтобы привести в порядок территорию вокруг фермы. Культура производства начинается с чис­тоты в каждом уголке.





«Зарплата находится в ваших руках»

В формате диалога прошла встреча с коллективом МТК «Матюты», который возглавляет Сергей Шкредов. Алеся Шурхай отметила достижения и проблемы животноводов — они общие для обоих коллективов.

В отличие от МТФ «Добрая», здесь не только выполнили доведенное задание, но и произвели молока на 10 т больше, чем год назад. Это 573,2 т, или 101% к уровню предыдущего года. А вот удой молока на каждую фуражную корову снизился на 144 кг, составив 940 кг. Всего 1% не хватило до выполнения задания.

Качество молока пока и на современном МТК оставляет желать лучшего. Сортом «экстра» реализовали всего 30% молока и 10% высшим, остальное — первым.

Рентабельность производства достигла 29,1%. Операторы машинного доения зарабатывают от 450 до 580 рублей. Резервов для увеличения производства немало.





Самая главная проблема МТК, по словам Александра Горбачевского, — это отсутствие слаженности коллектива, в котором работают 27 человек. Александр Вячеславович привел несколько примеров, иллюстрирующих получение молочной прибавки.

Когда специалисты консалтинговой компании изучали работу МТК и контролировали процесс доения, то он затянулся по времени на несколько часов, зато дополнительно «добавили» в реализацию 300 кг молока. Вот что значит тщательное выполнение каждой технологической операции.

Кормами хорошего качества животные комплекса обеспечены. В достатке комбикорм, шрот подсолнечный, жмых рапсовый, кормосмесь балансируется по рецептам ученых. «Для получения большого молока у вас есть все, но нет ответственности коллектива. Если не начнем все вместе работать над его качеством, результата не будет. Зарплата находится в ваших руках», — подчеркнул Александр Вячеславович.

Когда на МТК «Сава» в декабре отправили на реализацию сортом «экстра» 60% молока, то операторы машинного доения заработали от 780 до 820 руб­лей. А если бы все сырье продали «экстрой», то кошелек «потяжелел» бы на полторы тысячи.





«Предстоит семимильными шагами наверстывать упущения в производстве молока. Жизнь заставляет совершенствоваться. Любите свою работу, где результат каждого определяет технологическая дисциплина. Санитарное состояние должно быть идеальным», — резюмировал Скребец.

Труженики МТК подняли вопрос освещения дороги Матюты-Стан, попросили скорректировать график его включения, так как ездят на работу уже на велосипедах. Посетовали, что в выданных в хозяйстве 3 года назад велосипедах пришли в негодность покрышки и колеса. Александр Горбачевский предложил составить список, кому их необходимо заменить. Требуемое количество покрышек и колес будет приобретено в ближайшее время.

Оксана Огородникова рассказала о работе комиссии по содействию занятости по Декрету № 3, напомнила о том, что не занятые в экономике будут возмещать полностью оплату за горячую воду с января 2019 года, а с 3 квартала — за газ и центральное отопление.

Такой диалог на МТФ и МТК позволит определить не только упущения в производстве молока, но и точки его роста. Извлекли ли животноводы уроки из допущенных ошибок, покажет молочная сводка.

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова