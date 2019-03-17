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Ветер и мокрый снег – погода в Горках на неделю
18.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Наступившая неделя будет ветреной. Обещают пасмурную погоду, осадки и потепление к выходным.
Завтра, 19 марта, ожидается до +9°С, переменную облачность и порывы ветра днем до 13 м/c.
20 марта — преимущественно без осадков, порывы ветра, температура воздуха +4°С.
Четверг 21 марта принесет мокрый снег, будет ветрено, +4°С. В пятницу, 22 марта, воздух прогреется до +7°С, будет пасмурно, без осадков.
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Наступившая неделя будет ветреной. Обещают пасмурную погоду, осадки и потепление к выходным. Завтра, 19 марта, ожидается до +9°С, переменную облачность и порывы...
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