Ветер и мокрый снег – погода в Горках на неделю

Наступившая неделя будет ветреной. Обещают пасмурную погоду, осадки и потепление к выходным.

Завтра, 19 марта, ожидается до +9°С, переменную облачность и порывы ветра днем до 13 м/c.

20 марта — преимущественно без осадков, порывы ветра, температура воздуха +4°С.

Четверг 21 марта принесет мокрый снег, будет ветрено, +4°С. В пятницу, 22 марта, воздух прогреется до +7°С, будет пасмурно, без осадков.



