В Беларуси ищут победителя лотереи, который выиграл почти 280 тысяч долларов

Джекпот в 591 954 рубля (около 277,8 тысячи долларов в пересчете) выиграл игрок лотереи «Спортлото 5 из 36». Победная ставка была сделана в минском микрорайоне Серебрянка. Победитель вечером 15 марта выбрал комбинацию из чисел 1, 14, 24, 29, 33. Именно она выпала при розыгрыше 17 марта. Сейчас организаторы разыскивают победителя.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Организаторы просят победителя связаться с ними и предъявить победный чек-прогноз. «Рекордный выигрыш будет оперативно выплачен победителю в полном объеме», — уточняют в компании.

В Беларуси выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами.