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В Фаниполе за счет бюджета начали возводить 60-квартирный дом

18.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Новую многоэтажку в городе построят на улице Брестской в Фаниполе.

По словам директора Дзержинского домостроительного управления Виктора Личика, по условиям предприятию необходимо за счет собственных денег выполнить проектные, а также часть строительно-монтажных работ. И только после этого начнется финансирование и привлечение денег заказчика. «В пределах сотни строителей мы так стабильно работаем. По плану у нас в октябре ввод, но я думаю, что мы сделаем намного раньше», — отметил Виктор Личик.

Кроме финансовой стороны вопроса, вклад в общее дело вносят строители Минской области. Наиболее востребованными специалистами являются каменщики и крановщик. Всего же на каждом объекте задействованы более полусотни строителей.

Всего в планах центрального региона — обеспечить жильем около трех с половиной тысяч многодетных семей.


 
 
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Новую многоэтажку в городе построят на улице Брестской в Фаниполе.
 
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