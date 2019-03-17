Чистая прибыль предприятий снизилась за год более чем на три миллиарда рублей

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Согласно отчету Минфина, прошлый год ознаменовался значительным сокращением прибыли предприятий реального сектора экономики.

Итоги хозяйственной деятельности организаций реального сектора экономики за 2018 год по сравнению с аналогичным периодом 2017 года характеризовались уменьшением прибыли, констатирует министерство.

Так, в 2017 году было получено 10, 888 млрд рублей прибыли (до вычета налогов). Чистая прибыль составила 8,447 млрд рублей. В 2018 году эти показатели составили 7,560 млрд и 5,159 млрд рублей соответственно.