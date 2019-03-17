ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За взятки задержан глава Новогрудской налоговой инспекции

18.03.2019 16:28 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Уголовное дело возбуждено по статье за взятки в отношении начальника налоговой инспекции Новогрудского района.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Беларуси.

Преступления выявлены сотрудниками правоохранительных органов в результате совместной целенаправленной работы по противодействию коррупции. 

Там говорится, что глава ИМНС данного района регулярно получал взятки от индивидуальных предпринимателей в виде материальных ценностей за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

В частности, за формальное проведение проверок о нарушениях налогового законодательства и неуплату ими налогов, непривлечение к установленной законодательством ответственности, занижение налоговых выплат, дальнейшее покровительство. 

С санкции прокурора в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Для обеспечения имущественных взысканий и возможной конфискации, наложен арест на его имущество, в т.ч. транспортное средство. 

По словам следвателей, лица, дававшие начальнику налоговой инспекции взятки, будут освобождены от уголовной ответственности, если в отношении них имело место вымогательство взятки, либо если после дачи взятки они добровольно заявят о содеянном. 

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело возбуждено по статье за взятки в отношении начальника налоговой инспекции Новогрудского района.
 
Новости дня
Новости разные
 
Елизавета Гаврилюк и Дмитрий Жук удостоены диплома лауреата II степени на Международном фестивале-конкурсе творчества «Миллениум»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика