За взятки задержан глава Новогрудской налоговой инспекции

Уголовное дело возбуждено по статье за взятки в отношении начальника налоговой инспекции Новогрудского района.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Беларуси.

Преступления выявлены сотрудниками правоохранительных органов в результате совместной целенаправленной работы по противодействию коррупции.

Там говорится, что глава ИМНС данного района регулярно получал взятки от индивидуальных предпринимателей в виде материальных ценностей за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

В частности, за формальное проведение проверок о нарушениях налогового законодательства и неуплату ими налогов, непривлечение к установленной законодательством ответственности, занижение налоговых выплат, дальнейшее покровительство.

С санкции прокурора в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Для обеспечения имущественных взысканий и возможной конфискации, наложен арест на его имущество, в т.ч. транспортное средство.

По словам следвателей, лица, дававшие начальнику налоговой инспекции взятки, будут освобождены от уголовной ответственности, если в отношении них имело место вымогательство взятки, либо если после дачи взятки они добровольно заявят о содеянном.