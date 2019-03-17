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За взятки задержан глава Новогрудской налоговой инспекции
Уголовное дело возбуждено по статье за взятки в отношении начальника налоговой инспекции Новогрудского района.
Об этом
Преступления выявлены сотрудниками правоохранительных органов в результате совместной целенаправленной работы по противодействию коррупции.
Там говорится, что глава ИМНС данного района регулярно получал взятки от индивидуальных предпринимателей в виде материальных ценностей за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.
В частности, за формальное проведение проверок о нарушениях налогового законодательства и неуплату ими налогов, непривлечение к установленной законодательством ответственности, занижение налоговых выплат, дальнейшее покровительство.
С санкции прокурора в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Для обеспечения имущественных взысканий и возможной конфискации, наложен арест на его имущество, в т.ч. транспортное средство.
По словам следвателей, лица, дававшие начальнику налоговой инспекции взятки, будут освобождены от уголовной ответственности, если в отношении них имело место вымогательство взятки, либо если после дачи взятки они добровольно заявят о содеянном.
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Уголовное дело возбуждено по статье за взятки в отношении начальника налоговой инспекции Новогрудского района.
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