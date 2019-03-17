Дня Воли в Минске, как в прошлом году, не будет. Рассказываем, как вы можете отметить праздник БНР

Сегодня, 18 марта, стало известно, что праздника Дня Воли в Минске в прошлогоднем формате уличного фестиваля не будет. Команда организаторов (Павел Белоус, Эдуард Пальчис, Антон Мотолько, а также БНФ, Артсядзiба и все помощники) сделала вот такое заявление: «Друзья, сегодня мы получили окончательный отказ по всем достойным площадкам для празднования Дня Воли 2019. Мы, организаторы БНР100, до последнего добивались, чтобы беларусы могли снова с достоинством отпраздновать 101-летие БНР, как в прошлом году — большим массовым мероприятием. Но полгода переговоров, попыток найти компромисс не помогли. Увидев в прошлом году десятки тысяч беларусов у Оперного Театра, власть испугалась повторения и запретила массовое празднование в центре города, а Лукашенко публично послал нас всех на Бангалор».

При этом организаторам отказали в нескольких площадках: стадионе Динамо, площади Свободы и площади у Дворца спорта.

Команда объяснила, почему не согласилась на площадь Бангалор: «Это не соответствует масштабу и характеру мероприятия. Предложение праздновать независимость своей страны там — это оскорбление для беларусов, которым важны ценности свободы и независимости. Периферийные площадки типа Бангалор были созданы для локализации политических протестов. Национальные праздники достойны мест в центре города. Площадка технически не вмещает более 3000 человек. Это просто небезопасно, если людей будет больше. Раньше на акции собиралась несколько тысяч человек, их под конвоем отправляли на Бангалор, а сотни тысяч наблюдали за событиями онлайн. Но нас стало больше. Для сравнения, в 2018 году на площадке возле Оперного одномоментно было более 11 тысяч человек, а всего мероприятие посетило около 50 000».

И что теперь

Учитывая, что о последних отказах организаторы узнали буквально за неделю до мероприятия, согласовать какую-то другую площадку они физически не успеют. Но ребята решили предложить альтернативу:

«Мы считаем запрет празднования 101-летия БНР в центре города политически мотивированным, указывающим на неспособность властей вести диалог с гражданским обществом. Наша команда и после 25 марта продолжит работу, мы будем добиваться установки памятной доски БНР, как было обещано властями еще год назад, популяризировать беларускую культуру через все возможные каналы коммуникации.

Мы предлагаем провести празднование 101-летия БНР в любом случае, в Минске, других городах Беларуси и по всему миру, офлайн и в интернете».

Команда БНР-101 предлагает несколько вариантов, как любой беларус может поддержать праздник:

1. Вывесить флаги и гербы БНР

«25-ого марта можно показать свое участие, любовь и уважение к беларуской национальной символике. Ее можно:

- вывесить у себя на балконе

- завесить окно своей квартире

- разместить у себя в авто

- установить во дворе частного дома

Эти действия абсолютно законны и любой беларус имеет на них право».

2. Устроить большой народный салют

«Вечером 25 марта, ровно в 21.00 можно присоединиться к праздничному фейерверку. Для этого достаточно купить фейерверк в любом сертифицированном магазине пиротехники и запустить его».

3. Съездить на праздник в Гродно

Да, там его разрешили . Вторая столица БНР в этом году станет одним из главных центров празднования. 23-го марта в Коложском парке, с 13.00 до 17.00 пройдет праздничный митинг и концерт.

Кроме того организаторы призывают беларусов отмечать 101-летие БНР в любых барах (как другие личные праздники) и приносить цветы к дому на Володарского, 9, где была подписана 3-ая уставная грамота БНР. Главное, говорят они, чтобы беларусы сами проявляли инициативу – ведь это наш общий праздник.

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