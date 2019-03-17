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Перлин рассказал, почему в шоу «Макаенка, 9» не было Коржа и Тимы Белорусских

18.03.2019 16:26 — Разное | KYKY  
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Пилотный выпуск late night show «Макаенка, 9» вышел на телеканале «Беларусь-1» в сентябре прошлого года. Ведущим стал Евгений Перлин. Редакция KYKY назвала это событие «эпохальным» и устроила эксперимент: включила шоу и выпивала рюмку каждый раз, когда за происходящее на экране было стыдно.

Когда на экране появился спортивный комментатор Владимир Новицкий, к рюмке, помнится, приложился каждый. Нет, Новицкого редакция любит – но для дебютного выпуска выбор первого гостя нам показался весь экзотическим. Мы сошлись во мнениях: куда лучше бы смотрелись ЛСП, Макс Корж или Тима Белорусских. Или даже Солодуха. Или все сразу. 

Сегодня, 18 марта, ведущий шоу «Макаенка, 9» Евгений Перлин дал интервью TUT.by, в котором рассказал, почему никого из популярных музыкальных беларуских звезд мы так и не увидели. Ответ оказался прост: они отказались. Причем Белорусских сделал это «настойчиво» – трижды. Перлин даже припомнил, как кто-то писал в Facebook о присущем нам парадоксе мышления: мол, как все радуются, когда «пробиваются» беларусы. Но потом эти же звезды не считают своим зрителем беларусов.

Что еще говорил Перлин

О сравнении с Ургантом 

«Это не «Вечерний Ургант» и не «Вечерний Перлин» ни в коем случае. Это своя площадка, беларуский контент, о котором так много говорят. Мы делаем свое. Не то чтобы мне льстит, потому что я понимаю, что сравниваю-то меня не потому, что я так же крут, как он. А сравнивают потому, что мы делаем что-то похожее на Урганта. Но на мое первое предложение назвать программу «Вечерний Перлин» руководство сказало: «Иди думай дальше».

О популяризации беларуского языка на телевидении

«Я среди тех, кто довольно долго продвигал идею появления одно из комментариев к «Евровидению» на беларуском. Нам удалось. Нам показалось, что это будет уместным, когда NaviBand выступали в Киеве. Не восприняла наша аудитория. Беларусы, к сожалению, не так хорошо знают беларуский, чтобы слушать контент на беларуском языке».  

О том, можно ли убить шоу

«Нас не убьешь. Иначе мы бы уже убились. Это и было моим мнением после первого выпуска. Экспертов много, давайте в команду. Мы готовы работать с вами, подскажите – как. Даже деньги будем платить, если вы сможете сделать круче». 

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Пилотный выпуск late night show «Макаенка, 9» вышел на телеканале «Беларусь-1» в сентябре прошлого года. Ведущим стал Евгений Перлин. Редакция KYKY назвала это событие...
 
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