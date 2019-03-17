Стали известны имена представителей Беларуси на «Славянском базаре»

Стали известны имена представителей Беларуси на музыкальных конкурсах «Славянского базара», сообщает БЕЛТА со ссылкой на дирекцию форума.

Победителем национального отбора к XXVIII Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» стал минчанин Иван Здонюк. Он набрал 172 балла, исполнив хит Владимира Преснякова «Слушая тишину» и популярную сейчас композицию Natural американской группы Imagine Dragons.

В детском конкурсе Беларусь также представит жительница Минска Ксения Галецкая. Любовь зрителей и благосклонность жюри она завоевала, исполнив композиции «Усім настрой нясі» и Run to you Whitney Houston.

Финальный отбор на знаменитый витебский форум прошел в Орше впервые. Он был организован в формате гала-концерта. За право выступить на престижном музыкальном конкурсе боролись два десятка финалистов. Их выступления оценивало профессиональное жюри: судейскую коллегию детского конкурса возглавляла председатель комиссии искусства эстрады пения Минского государственного колледжа искусств Елена Атрашкевич, взрослого – директор, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси Михаил Финберг.