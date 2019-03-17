ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стали известны имена представителей Беларуси на «Славянском базаре»

18.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Стали известны имена представителей Беларуси на музыкальных конкурсах «Славянского базара», сообщает БЕЛТА со ссылкой на дирекцию форума.

Победителем национального отбора к XXVIII Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» стал минчанин Иван Здонюк. Он набрал 172 балла, исполнив хит Владимира Преснякова «Слушая тишину» и популярную сейчас композицию Natural американской группы Imagine Dragons.

В детском конкурсе Беларусь также представит жительница Минска Ксения Галецкая. Любовь зрителей и благосклонность жюри она завоевала, исполнив композиции «Усім настрой нясі» и Run to you  Whitney Houston.

Финальный отбор на знаменитый витебский форум прошел в Орше впервые. Он был организован в формате гала-концерта. За право выступить на престижном музыкальном конкурсе боролись два десятка финалистов. Их выступления оценивало профессиональное жюри: судейскую коллегию детского конкурса возглавляла председатель комиссии искусства эстрады пения Минского государственного колледжа искусств Елена Атрашкевич, взрослого – директор, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси Михаил Финберг.

«Славянский базар» в этом году пройдет с 8 по 17 июля. Основными событиями фестиваля станут XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» и XVII Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2019». В программе также «Театральные встречи», фест уличного искусства «На семи ветрах», кукольный квартал, вечера в Витебской областной филармонии и другие мероприятия.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финальный национальный отбор на знаменитый форум прошел в Орше в формате гала-концерта.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Буда-Кошелёвском районе ищут пропавшую 14-летнюю девочку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика