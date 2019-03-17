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Хищение мелкое – штраф крупный!

18.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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Хищение мелкое – штраф крупный!
В период подготовки к посевной кампании-2019, а также в целях предупреждения хищений материально-технических ценностей и предотвращения чрезвычайных происшествий сотрудниками Пинского РОВД совместно с представителями управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома будет проводиться мониторинг предприятий агропромышленного комплекса Пинского района. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил заместитель начальника Пинского РОВД Николай Чечун.

— В связи с проводимыми мероприятиями хочется предостеречь граждан от совершения противоправных действий и напомнить, что за хищение имущества предусматривается как административная, так и уголовная ответственность, — подчеркнул Николай Чечун.

Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, а равно покушение на такое имущество, влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный арест.

Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.

Уважаемые жители города Пинска и Пинского района! Если вам стало известно о лицах, причастных к совершению хищений товарно-материальных ценностей, а равно Вы располагаете какой-либо значимой информацией о том, что все же совершено преступное посягательство Вы можете сообщить информацию по телефону «дежурной части» милиции 102 или «горячей линии РОВД» 31-70-25.

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