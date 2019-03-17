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«Мигалки включили секунды за две до ДТП!». Новые подробности аварии с такси и машиной ГАИ в Бресте
Появились новые подробности о
Напомним, момент ДТП был снят на видеорегистратор, установленный в авто, который въезжал на перекресток, где произошла авария. На записи видно, что машина такси двигалась на разрешающий сигнал светофора. Когда автомобиль выехал на перекресток, в его правую сторону врезалась патрульная машина ГАИ с включенными мигалками.
Серьезные повреждения получили оба автомобиля. Водитель такси был травмирован, его доставили в больницу.
В понедельник утром с AUTO.TUT.BY связалась Татьяна. Вместе со свекровью она сейчас занимается всеми юридическими вопросами, связанными с ДТП. Она рассказала, что ей известно об аварии со слов супруга.
— Мой муж ехал в такси один. Выезжал на перекресток на зеленый. Неожиданно в правую сторону его авто врезалась гаишная машина. Да, в момент столкновения мигалки там работали, но включены они были прямо перед столкновением, секунды за две! Сирена включена не была.
Свои слова Татьяна подтверждает видеороликом.
— Мы получили запись с камеры наружного видеонаблюдения, которая расположена на здании медцентра. Там видно, как машина ГАИ сначала ехала без мигалок. Также видны момент включения маячков и сама авария. К сожалению, видеозапись с камеры, расположенной на АЗС, мы взять не успели — ее уже изъяла ГАИ.Видео: Онлайн Брест, vk.com
Сейчас водитель такси находится в нейрохирургии. У него ушиб головного мозга, смещение шейного позвонка, гематомы.
— Дима рассказал мне, что помнит лишь момент удара. Что было после — провал. Даже как ходил возле авто не помнит. Очнулся лишь в больнице, — говорит Татьяна.
— После произошедшего мужу звонили из милиции, просили, чтобы он поговорил с водителем автомобиля ГАИ. Муж отказался: он еще плохо себя чувствует, к тому же без адвоката общаться не хочет.
Супруга и мать Дмитрия очень взволнованны этой ситуацией, женщины переживают, что водитель такси может оказаться виновником аварии. Поэтому сейчас они отправляют письма с просьбой тщательно разобраться в деле в различные правоохранительные органы области и республики.
В УВД Брестского облисполкома AUTO.TUT.BY сообщили, что сейчас «дело о ДТП расследуется и пока прошло очень мало времени, чтобы делать какие-то выводы».
— Известно, что автомобиль ГАИ выезжал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, но у него были включены проблесковые маячки. Водитель такси в больнице, его жизни ничего не угрожает, — отметили в пресс-службе. — В ближайшее время будут исследованы все имеющиеся видеозаписи, имеющие отношение к ДТП.
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Да, в момент столконовения мигалки там работали, но включены они были прямо перед столкновением, за две секунды! Сирены включено не было! До этого гаишники просто...
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