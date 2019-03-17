В связи с этим специалисты управления экономики, торговли и услуг Волковысского райисполкома проведут проводятся «прямые телефонные линии» по вопросам осуществления предпринимательской деятельности.



19 марта 2019 г. заведующим сектора по регистрации субъектов хозяйствования и предпринимательству управления экономики, торговли и услуг экономики Волковысского районного исполнительного комитета Холоповой Ольгой Юрьевной с 10.00 до 12.00 будет проводиться «прямая телефонная линия» по телефону 4 50 26 по вопросам регистрации субъектов хозяйствования в рамках Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» и осуществления предпринимательской деятельности в рамках Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства».



20 марта 2019 г. начальником управления экономики, торговли и услуг экономики Волковысского районного исполнительного комитета Серым Василием Николаевичем с 10.00 до 12.00 будет проводиться «прямая телефонная линия» по телефону 4 12 92 по вопросам осуществления предпринимательской деятельности в рамках Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» и Указа Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания».





21 марта 2019 г. заведующим отдела торговли и услуг управления экономики, торговли и услуг экономики Волковысского районного исполнительного комитета Тимоховец Инной Викторовной с 10.00 до 12.00 будет проводиться «прямая телефонная линия» по телефону 4 50 28 по вопросам осуществления предпринимательской деятельности в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания».



22 марта 2019 г. заместителем начальника управления экономики, торговли и услуг экономики Волковысского районного исполнительного комитета Якимчик Инной Дмитриевной с 10.00 до 12.00 будет проводиться «прямая телефонная линия» по телефону 4 52 24 по вопросам осуществления предпринимательской деятельности в рамках Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 "О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь".



22 марта 2019 г. заведующим сектором по управлению государственным имуществом управления экономики, торговли и услуг Волковысского районного исполнительного комитета с 10.00 до 12.00 будет проводиться «прямая телефонная линия» по телефону 4 50 26 по вопросам отчуждения имущества, находящегося в собственности Волковысского района в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания».