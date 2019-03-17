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Бывший игрок "Спартака": Футбол в Крыму закончился в 2014 году

18.03.2019 16:52 — Разное | Партизан  
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Бывший игрок "Спартака" Александр Данишевский, тренирующий детскую команду в Севастополе, рассказал о состоянии футбола в Крыму, который был оккупирован Россией пять лет назад.

"В 2014 году крымский футбол фактически закончился. У нас его очень любили. На стадионе всегда биток, достать билеты было нереально. 5-6 тысяч ходили стабильно.

Некоторые в палатках возле стадиона ночевали, чтобы попасть. Ажиотаж на любой матч! Но и тренеры были соответствующие – Кононов в «Севастополе», например.

Когда все поменялось, футбола не стало. Народу ходит человек 200, да и те родственники. Чтобы полный стадион был – такого давно не случалось. Даже на дерби «Таврии» и «Севастополя». Просто есть футбол и есть. 


В чемпионате Крыма играют восемь команд, по уровню – вторая российская лига. Может быть, и ниже. Как только сезон заканчивается, ребята пытаются попасть на просмотр и уехать. Не получилось – возвращаются. И так уже три года катаются туристами по сборам.

В крымском чемпионате футболист может уехать в любой момент – летом или зимой. Но попасть куда-то сложно – уровень другой, да и заметить могут только в России. На Крым никто внимания не обращает", – сказал Данишевский в интервью Sport24.ru

 
 
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Бывший игрок "Спартака" Александр Данишевский, тренирующий детскую команду в Севастополе, рассказал о состоянии футбола в Крыму, который был оккупирован Россией...
 
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