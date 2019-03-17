"В 2014 году крымский футбол фактически закончился. У нас его очень любили. На стадионе всегда биток, достать билеты было нереально. 5-6 тысяч ходили стабильно.





Некоторые в палатках возле стадиона ночевали, чтобы попасть. Ажиотаж на любой матч! Но и тренеры были соответствующие – Кононов в «Севастополе», например.





Когда все поменялось, футбола не стало. Народу ходит человек 200, да и те родственники. Чтобы полный стадион был – такого давно не случалось. Даже на дерби «Таврии» и «Севастополя». Просто есть футбол и есть.









В чемпионате Крыма играют восемь команд, по уровню – вторая российская лига. Может быть, и ниже. Как только сезон заканчивается, ребята пытаются попасть на просмотр и уехать. Не получилось – возвращаются. И так уже три года катаются туристами по сборам.



