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Страны НАТО призывают Россию вернуть Крым Украине

18.03.2019 16:43 — Разное | Партизан  
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Североатлантический совет призвал Российскую Федерацию вернуть Украине контроль над Крымским полуостровом. Соответствующее заявление по случаю 5-й годовщины аннексии Крыма Россией обнародовано на сайте НАТО.

"Пять лет назад Россия использовала силу против Украины, чтобы незаконно и нелегитимно аннексировать Крым. Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного законодательства и главным вызовом евроатлантической безопасности. Мы решительно осуждаем этот акт, мы не признаем его сейчас и не признаем в будущем. 

Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украины. Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Крым является территорией Украины", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что союзники по НАТО глубоко обеспокоены нарушениями и притеснениями прав человека, совершенными "де-факто" российской властью в аннексированном Крыму против украинцев, крымских татар, представителей других местных общин. 

Эти нарушения включают внесудебные убийства, похищения, принудительные исчезновения, насилие, произвол, аресты и пытки. Несмотря на решение Международного суда от 2017 года, Меджлис, орган самоуправления крымских татар, продолжает преследоваться и быть запрещенным на родине, констатировали в НАТО.

Альянс призвал Россию немедленно положить конец всем нарушениям и притеснениям в аннексированном Крыму, освободить украинских политзаключенных и заложников, обеспечить доступ в Крым международным мониторинговым организациям.

"Любые попытки легитимизировать или нормализовать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма должны прекратиться, включая автоматическое распространение российского гражданства, насильственное переселение, призыв в вооруженные силы Российской Федерации, незаконное проведение российских избирательных кампаний", - говорится в документе.


Североатлантический совет осудил продолжение Россией широкомасштабной милитаризации Крыма и выразил обеспокоенность усилиями и дальнейшими планами этой страны по милитаризации в регионе Черного моря. 

Союзники осудили также построение Россией Керченского моста, который представляет собой еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, и создает дополнительные трудности для экономики Украины.

"Незаконное использование военной силы Россией против украинских кораблей и военно-морского персонала вблизи Азовского моря и Керченского пролива в ноябре 2018 г. является частью более широкого курса агрессивных действий России в этом регионе.

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 73/194 от 17 декабря 2018 г. мы призываем Россию без дополнительных условий освободить членов украинских экипажей, которых она удерживает, вернуть захваченные корабли и действовать в соответствии с международными обязательствами путем обеспечения беспрепятственного доступа в украинские порты в Азовском море и разрешения на свободу судоходства", - отмечается в заявлении союзников по НАТО.

В документе напоминается, что ответ НАТО на незаконные действия России в Украине был дан ​​вместе и в поддержку широким международным усилиям, которые включают введение санкций.


"Не может быть возврата к состоянию "дела как всегда", пока не произойдет четкого и конструктивного изменения в действиях России, которая продемонстрирует соответствие международному законодательству, выполнение Россией международных обязательств и собственной ответственности", - говорится в заявлении Североатлантического совета в день пятой годовщины аннексии Крыма Российской Федерацией.

 
 
Ссылка на источник 24
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Североатлантический совет призвал Российскую Федерацию вернуть Украине контроль над Крымским полуостровом. Соответствующее заявление по случаю 5-й годовщины...
 
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