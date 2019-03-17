Празднование Дня Воли в Минске запретили! Организаторы зовут всех в Гродно





Белсат Эдуард Пальчис, который входит в оргкомитет по празднованию Дня Воли-2019 Об этом сообщилЭдуард Пальчис, который входит в оргкомитет по празднованию Дня Воли-2019





Заявители проведения Дня Воли планируют митинг и концерт. Сейчас идут переговоры с группами. Информация об участии должна появиться во вторник, 20 марта.

















А до этого столичные власти также не разрешили провести митинг 25 марта возле Большого театра оперы и балета в Минске , где 100 лет Белорусского Народной Республики праздновали в 2018 году. , где 100 лет Белорусского Народной Республики праздновали в 2018 году.





Тогда заявители попросили разрешить концерт на площадке у Дворца спорта или на Площади Свободы и сегодня получили отказ и по этим площадкам.





Между тем, на торжественный концерт и другие мероприятия в День Воли белорусы уже собрали 10 тысяч рублей.