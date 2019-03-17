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Празднование Дня Воли в Минске запретили! Организаторы зовут всех в Гродно

18.03.2019 16:21 — Разное | Партизан  
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В связи с запретом Лукашенко проводить праздник на столичном стадионе "Динамо", а также отказом столичных властей в площадках у Оперного театра, Дворца спорта и около Ратуши организаторы празднования Дня Воли-2019 решили перенести праздник в Гродно.

Празднование Дня Воли в Минске запретили! Организаторы зовут всех в ГродноМинске запретили! Организаторы зовут всех в Гродно" title="Празднование Дня Воли в Минске запретили! Организаторы зовут всех в Гродно" />
архивное фото

Об этом сообщил Белсат Эдуард Пальчис, который входит в оргкомитет по празднованию Дня Воли-2019

Заявители проведения Дня Воли планируют митинг и концерт. Сейчас идут переговоры с группами. Информация об участии должна появиться во вторник, 20 марта.





Тогда заявители попросили разрешить концерт на площадке у Дворца спорта или на Площади Свободы и сегодня получили отказ и по этим площадкам.

Между тем, на торжественный концерт и другие мероприятия в День Воли белорусы уже собрали 10 тысяч рублей.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В связи с запретом Лукашенко проводить праздник на столичном стадионе "Динамо", а также отказом столичных властей в площадках у Оперного театра, Дворца спорта и...
 
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