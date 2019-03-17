|
Празднование Дня Воли в Минске запретили! Организаторы зовут всех в Гродно
В связи с запретом Лукашенко проводить праздник на столичном стадионе "Динамо", а также отказом столичных властей в площадках у Оперного театра, Дворца спорта и около Ратуши организаторы празднования Дня Воли-2019 решили перенести праздник в Гродно.
Минске запретили! Организаторы зовут всех в Гродно" title="Празднование Дня Воли в Минске запретили! Организаторы зовут всех в Гродно" />
архивное фото
Мероприятия к
Об этом сообщил
Заявители проведения Дня Воли планируют митинг и концерт. Сейчас идут переговоры с группами. Информация об участии должна появиться во вторник, 20 марта.
Напомним,
Тогда заявители попросили разрешить концерт на площадке у Дворца спорта или на Площади Свободы и сегодня получили отказ и по этим площадкам.
Между тем, на торжественный концерт и другие мероприятия в День Воли белорусы уже собрали 10 тысяч рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с запретом Лукашенко проводить праздник на столичном стадионе "Динамо", а также отказом столичных властей в площадках у Оперного театра, Дворца спорта и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)