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Спасти мужчин. "Грамада" собирает подписи для снижения пенсионного возраста

18.03.2019 16:13 — Разное | Партизан  
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Активисты Белорусской социал-демократической партии (Грамада) начали информационную кампанию, направленную на снижение пенсионного возраста для мужчин.

Социал-демократы считают, что разбежка между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин в Беларуси чрезмерно высока и составляет в среднем около 12 лет. Мужчины живут на пенсии гораздо меньше женщин, что является дискриминацией мужской части населения.

- В развитых странах считается нормальным, если средняя разбежка в продолжительности жизни мужчин и женщин составляет 4,5 года и женщины в силу физиологии живут немного дольше. Если эта разбежка больше, то это уже проблема и следует принимать дополнительные программы по увеличению продолжительности жизни мужчин. 

У нас это не делается. Более того, пенсионный возраст мужчинам повышен с 60 до 63 лет. Ситуация выглядит так, словно государство не хочет платить пенсии и избавляется от целевой группы, которая составляет более 46% граждан страны, - говорит председатель БСДП Игорь Борисов.


Первый заместитель председателя БСДП Алексей Сигаев отмечает, что активисты партии планируют сбор подписей с требованием к Администрации президента отменить Указ, повысивший пенсионный возраст:

- Мы будем собирать подписи в тех округах, где намерены баллотироваться наши претенденты в депутаты Палаты представителей. Для начала мы сделаем пилотный проект на территории избирательных округов №105 и №106 в г. Минске. Если мы увидим, что эта тема актуальна для граждан, то сделаем эту кампанию национальной, - говорит Алексей Сигаев.

Информационная кампания проводится в рамках кампании наблюдения “Право выбора-2019”.

 
Теги: Минск
 
 
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Активисты Белорусской социал-демократической партии (Грамада) начали информационную кампанию, направленную на снижение пенсионного возраста для мужчин.
 
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