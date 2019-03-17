Социал-демократы считают, что разбежка между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин в Беларуси чрезмерно высока и составляет в среднем около 12 лет. Мужчины живут на пенсии гораздо меньше женщин, что является дискриминацией мужской части населения.





- В развитых странах считается нормальным, если средняя разбежка в продолжительности жизни мужчин и женщин составляет 4,5 года и женщины в силу физиологии живут немного дольше. Если эта разбежка больше, то это уже проблема и следует принимать дополнительные программы по увеличению продолжительности жизни мужчин.





У нас это не делается. Более того, пенсионный возраст мужчинам повышен с 60 до 63 лет. Ситуация выглядит так, словно государство не хочет платить пенсии и избавляется от целевой группы, которая составляет более 46% граждан страны, - говорит председатель БСДП Игорь Борисов.









Первый заместитель председателя БСДП Алексей Сигаев отмечает, что активисты партии планируют сбор подписей с требованием к Администрации президента отменить Указ, повысивший пенсионный возраст:





- Мы будем собирать подписи в тех округах, где намерены баллотироваться наши претенденты в депутаты Палаты представителей. Для начала мы сделаем пилотный проект на территории избирательных округов №105 и №106 в г. Минске. Если мы увидим, что эта тема актуальна для граждан, то сделаем эту кампанию национальной, - говорит Алексей Сигаев. - говорит Алексей Сигаев.





Информационная кампания проводится в рамках кампании наблюдения “Право выбора-2019”.