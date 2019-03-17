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В Беларуси будут по-новому рассчитывать стоимость вывоза коммунальных отходов

18.03.2019 16:53 — Разное | Myfin  
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В Беларуси будут по-новому рассчитывать стоимость вывоза коммунальных отходов
фото: pixabay.com

В настоящее время норматив образования ТКО в расчете на одного человека определен в кубических метрах. Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов устанавливают для каждой области Беларуси и Минска.

Марина Толстик отметила, что переход на учет твердых коммунальных отходов в тоннах предусмотрен в рамках реализации Директивы №7 о развитии жилищно-коммунального хозяйства страны. По ее словам, ожидается, что в связи с этим в 2019 году завершится корректировка соответствующих нормативно-правовых актов.

 
Теги: Минск
 
 
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Это, в частности, позволит обеспечить более точные расчеты за данные услуги с населением, а также стимулировать раздельный сбор отходов.
 
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