|
В Беларуси будут по-новому рассчитывать стоимость вывоза коммунальных отходов
В настоящее время норматив образования ТКО в расчете на одного человека определен в кубических метрах. Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов устанавливают для каждой области Беларуси и Минска.
Марина Толстик отметила, что переход на учет твердых коммунальных отходов в тоннах предусмотрен в рамках реализации Директивы №7 о развитии жилищно-коммунального хозяйства страны. По ее словам, ожидается, что в связи с этим в 2019 году завершится корректировка соответствующих нормативно-правовых актов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это, в частности, позволит обеспечить более точные расчеты за данные услуги с населением, а также стимулировать раздельный сбор отходов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)