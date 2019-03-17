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«Могут понадобиться двойная или тройная подстраховка». Криушенко - о том, как белорусам попасть на Евро

18.03.2019 17:28 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко объяснил, как его подопечным обставить Германию и Нидерланды, чтобы пробиться на чемпионат Европы, а также почему белорусская команда — самая старая среди участников отбора на Евро-2020. Еще тренера спровоцировали отвечать по-белорусски. Получилось не очень.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

16 марта нацкоманда приступила к подготовке к первым отборочным матчам в рамках кампании Евро-2020, а 18 марта Игорь Криушенко дал пресс-конференцию. Тренер занял место перед микрофонами со словами: «Главное, чтобы в игре все сказали и чтобы не осталось недосказанности».

— Приятно вас видеть, — тут уже официально Игорь Николаевич обратился к журналистам. — Надеюсь, что вопросы будут взвешенными и не в пустоту. Пожалуйста!

— Удачи вам в отборе!

— Спасибо-спасибо!

— Есть ли у вас в преддверии отборочного цикла ощущение, что вы на пороге чего-то важного?

— Старт в любом деле — волнительный момент. А мы, к тому же, давно не собирались. Времени на подготовку к играм остается крайне мало. Естественно, волнение присутствует. С другой стороны, отбор — это шанс, и мы должны бороться за любой шанс, должны цепляться, сражаться.

— В телеинтервью вы признались, что не намерены бороться за третье-четвертое место в оборочной группе, а нацеливаетесь на завоевание прямой путевки на Евро-2020. Самоотдача — это хорошо, но за счет каких футбольных качеств вы намерены обойти одну из этих сборных — Германию или Нидерланды — или сразу две?

— Есть такое понятие как организация игры, есть игровая дисциплина. Понятно, что уровень мастерства футболистов из этих двух команд очень высок. Будет сложно. Футбол тем и хорош, что шансы есть всегда, в матчах с любым соперником.

— И все же, чтобы мы вышли из группы, кто-то из фаворитов должен провалить отбор. Кто, на ваш взгляд, к этому ближе — Германия или Нидерланды?

— Не стал бы прогнозировать. Это сборные хорошего уровня. Они уже провалили предыдущие этапы — Германия на чемпионате мира, а Нидерланды — квалификацию. Выводы сделали. У голландцев подросло новое талантливое поколение, игроки пользуются спросом среди лучших европейских клубов. Тот же Маттейс де Лигт и Френки де Йонг, интерес к которому проявила «Барселона».

Как будет — так будет. Нам играть с двумя командами по два раза. Посмотрим.

— Может ли шанс для завоевания путевки на Евро-2020 через Лигу наций стать расхолаживающим фактором?

— Нет, не думаю. Во-первых, ребята играют за страну. Во-вторых, у них есть самолюбие. Они понимают, что это честь соперничать с сильными командами. Скорее, такая возможность в Лиге наций может раскрепостить наших игроков.

— В Лиге наций сборная играла с сопоставимыми по силам командами или менее рейтинговыми, а потому приходилось контролировать мяч и много времени проводить в позиционной атаке, что сильно отличалось от действий белорусов в квалификации к ЧМ-2018. Какой опыт будет полезен в отборе на Евро-2020?

— Логично, что с такими командами, как Голландия и Германия нам сложно будет соревноваться в контроле мяча. Наверное, важными будут фазы перехода как при потере мяча, так и при овладении им. Над ними нам предстоит поработать, еще раз говорю, чтобы в этих ситуациях мы знали, что делать и как располагаться. То же самое — атакуя необходимо помнить, что соперники обладают скоростными футболистами, которые очень неплохо проходят эти фазы.

Ну, а какой опыт? Опыт игр в отборе на чемпионат мира у меня не очень хороший, а хотелось бы опираться на положительный опыт, положительные эмоции. Соперников разбираем. Накануне матчей определим, как строить игру.

— Что скажете о голландцах и североирландцах, с которыми играть на днях?

— Списочные составы известны, всех изучаем досконально. Стараемся донести до ребят информацию о сильных качествах оппонентов, чтобы игроки понимали, в каких эпизодах нужно больше внимания уделить подстраховке друг друг, а могут понадобиться двойная или тройная подстраховка. Также мы говорим о моментах, где соперники не доигрывают и где можно выжать что-то полезное — взять инициативу, создать давление на ворота.

— Есть ли задача по набору очков в первых двух матчах?

— Как таковой нет. Хотелось бы хорошо начать. Удачный старт — полдела. Для нас удачный старт — это набрать очки. Будет ли это в Роттердаме или Белфасте, мне сложно прогнозировать.

В распоряжении Криушенко находятся следующие футболисты:

Вратари: Андрей Горбунов («Торпедо-БелАЗ»), Андрей Климович («Шахтер» Солигорск), Антон Чичкан (БАТЭ).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков («Урал», Россия), Максим Володько («Арсенал», Россия), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Алексей Риос, Захар Волков (оба — БАТЭ).

Полузащитники: Александр Глеб, Станислав Драгун, Игорь Стасевич (все — БАТЭ), Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий (все — «Динамо-Брест»), Антон Путило («Алтай», Турция), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Юрий Кендыш («Шериф», Молдова).

Нападающие: Николай Сигневич («Ференцварош», Венгрия), Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Антон Сарока («Локерен», Бельгия).

— На старте отбора на Евро-2020 сборная Беларуси является самой возрастной командой среди всех участников. Что необходимо предпринять, чтобы остановить старение нацкоманды?

— Чаще ходить в криосауну! Ха-ха! Понятно, что мы следим за нашим внутренним чемпионатом, смотрим на молодых. Наблюдали за молодежкой предыдущего состава, смотрим на новую: кто-кто-кто в ближайшее время или сейчас мог бы пополнить команду? Есть ребята, но кому-то не хватает стабильности, кто-то немного играет. Есть нюансы. Поверьте, следим за всеми. Сами хотим, чтобы молодые появлялись. Они же голодные, мотивированные. Однако немаловажно и футбольное мастерство. Вот будут они лучше, вопросов нет. На данный момент, считаю, собрал сильнейших.

— В сборной много футболистов БАТЭ, а у них начало сезона не заладилось — поражение в Суперкубке и вылет в четвертьфинале Кубка страны. Беспокоит ли вас это?

— Психологический климат — немаловажный фактор, но ребята в БАТЭ опытные. Они умеют переключаться с клубных дел на сборную. А в ситуации, которая сложилась в БАТЭ, там есть кому разобраться. Для меня важно душевное равновесие, единая цель у игроков.

— Наставник БАТЭ Алексей Бага говорил, что в четверг Станислав Драгун играл с повреждением. Что с ним и Александром Глебом, который болел и мало играл?

— Драгун имеет микроповреждение, которое не ограничивает его сильно в работе. Он занимается в общей группе. Здесь каких-то больших проблем я не вижу.

Глеб, да, не так много играл в последнее время, как хотелось бы. Не думаю, что такой опытный футболист так быстро может растерять форму. Тем более подготовительный период он прошел. Я был на сборах БАТЭ в Турции и воочию мог оценить, как тренировался Глеб. Он работал без скидок на возраст и имя. Другой вопрос, будет ли он выходить в матчах за сборную в старте или на замену. Что ж, решим.

— Из выбранных вами игроков больше всех мячей за сборную забили опорные полузащитники Драгун и Кисляк, хотя забивать — не их прямая обязанность. Что скажете?

— Мы перестроили так игру, что в атаке у нас участвуют не только нападающие, но и группа из середины поля. Драгун и Кисляк постоянно участвуют в атаках. Забивают те, кто наносит больше всех ударов. А делать это из глубины иной раз легче. При врываниях в свободные зоны за ними меньше следят.

— Михаил Гордейчук и Никита Наумов удачно выступают в Казахстане. Их невызов — промах?

— Я бы не стал употреблять слово «промахнулся». Мы всегда взвешиваем. Миша практически прошлый сезон не играл. Скомкано провел его. Сейчас он готовится в новой команде. Вот вам анализ: в двух последних матчах сначала Миша сыграл, по-моему, 54 минуты, в затем вышел на замену. Видимо, это сигнал о том, что сыграть два тайма он пока не готов. Хорошо, что он выходит и забивает, осваивается в «Тоболе». «Тобол» идет в лидерах, это позитивный момент для нас. Никого из расширенного списка игроков не вычеркиваем. Тем более что забивные люди в цене.

— Почему позвали вратаря Антона Чичкана, а не Сергея Черинка?

— Я созванивался с Сергеем, объяснил ситуацию. Он долго не играл — тура три или четыре, а вчера провел поединок за "Нанси". Вообще на это место планировался Денис Щербицкий. Увы, травмировался. А вызвать третьим вратарем [Сергея]… Александр Гутор тоже проболел предсезонку, не играет. Ничего страшного не вижу в том, чтобы сейчас с нами был Чичкан. У него есть игровая практика. Кроме того, у нас есть Горбунов и Климович. Не вижу никаких проблем.

— Старт в отборочном цикле проходит на фоне грядущих изменений в руководстве федерации футбола. Разговаривали ли вы с Владимиром Базановым, единственным кандидатом на пост главы федерации?

— Мы еще не встречались. Насколько я понимаю, отчетно-выборная конференция (пройдет 27 марта. — Прим.ред.) все это дело должна окончательно оформить. Учитывая легитимность нынешнего руководства, подготовку к предстоящим двум матчам контролирует именно оно. Раньше мы пересекались с Базановым, а после его выдвижения на пост председателя федерации нет, еще не общались.

Встреча с руководством, которое должно поставить нам задачу на отбор и дать напутствие, состоится сегодня или завтра. Я всегда требую от ребят максимума: есть игра — нужно показать себя, а учитывая, что игроки уважают себя, они должны стремиться добиваться положительного результата.

— Выдержка из предвыборной программы Базанова: «Стратегические цели: 1. Квалификация в финальную стадию чемпионата Европы и мира. 2. Молодежная и юношеские сборные должны стабильно добиваться высоких результатов в официальных соревнованиях. 3. Создание стройной системы подготовки высококвалифицированных футболистов. Для этого [необходимо] обеспечить высокий уровень проведения учебно-тренировочных сборов, совершенствовать систему научно-методического, медицинского и психологического обеспечения сборных команд, сохранять преемственность и системность в подборе тренерских кадров и игроков сборных команд». Как вам такое?

— Не люблю говорить в сослагательном наклонении. Придет человек, займет пост. Будет день — будет пища. А разглагольствовать о том, как и чего я вижу, нет смысла. Встречусь и поговорю [с Базановым], тогда можно будет о чем-нибудь разговаривать. А пока это все вода, как говорится.

— Брэнд зборнай «Белыя крылы», вы выкарыстоўваеце арнамент. А са зборнай вы таксама не размаўляеце па-беларуску, як i тут?

— Если (сначала говорит по-русски, а потом пробует «на матчынай мове») магу размаўляць.

— Цi гатовы вы даваць прэс-канферэнцыi па-беларуску?

— Саша (обращается к пресс-секретарю федерации футбола Александру Алейнику), если надо, я могу разговаривать по-белорусски. Просто [по-русски] так уже привык… Белорусский язык знаю, поэтому... Родился здесь, вырос. Белорусский язык мне не чужд, в школе учил его. Могу, могу. Вопросов нет.

Напомним, 21 марта сборная Беларуси по футболу сыграет с Нидерландами в Роттердаме. Противостояние на стадионе «Фейеноорд» начнется в 22.45 по белорусскому времени. Далее 22 марта «Белыя Крылы» совершат перелет в Белфаст, где 24 числа проведут поединок с Северной Ирландией. Матч на стадионе «Уиндзор Парк» также начнется в 22.45.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Игорь Криушенко объяснил, как его подопечным обставить Германию и Нидерланды, чтобы пробиться на чемпионат Европы, а также почему белорусская команда - самая...
 
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