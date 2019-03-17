

Cводка Солигорского ГРОЧС за неделю: крупный пожар, короткое замыкание, загорание пищи на плите Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС.

Солигорский ГРОЧС информирует о происшествиях за минувшую неделю. Так, в период времени с 4 по 10 марта включительно на территории города и района произошло несколько эпизодов загорания мусора, крупный пожар, замыкание электропроводки и возгорание пищи на плите.

КРУПНЫЙ ПОЖАР



8 марта в д. Метявичи по ул. Красный Берег произошел крупный пожар. Горел одноэтажный деревянный нежилой дом, площадью 6х10 м. В результате пожара огнем уничтожена крыша жилого дома и прилигающий к нему сарай. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – поджог, виновные лица устанавливаются.











Загорание пищи на плите:



05.03.2019 — г. Солигорск, ул. Октябрьская, д. 95, 7 подъезд — тление пищи на плите, ликвидировано подручными средствами, без ущерба.



10.03.2019 — г. Солигорск, Б.Шахтеров д.24 — загорание пищи на плите. Ликвидировано до прибытия подразделений МЧС подручными средствами. Без ущерба.



Загорания мусора (без ущерба):



07.03.2019 — г. Солигорск, ул. Железнодорожная, д.30



08.03.2019 — Краснослободский с/с, г.п.Красная Слобода; г.Солигорск, ул.Горького; Хоростовский с/с, д.Пузичи; Краснослободский с/с, д.М.Рожан; Октябрьский с/с, д.Октябрь;



09.03.2019 – г. Солигорск, ул. Октябрьская, 92; г. Солигорск, за п/п 1 РУ; Зажевичский с/с, аг.Зажевичи; Гоцкий с/с, аг. Гоцк; Старобинский с/с, г.п.Старобин; Копацевичский с/с, д. Копацевичи;



Другие загорания:



09.03.2019 — г. Солигорск, ул.К.Заслонова, д.4, 2-ой подъезд – короткое замыкание электропроводки. Ликвидировано до прибытия.



09.03.2019 — Копацевичский с/с, аг.Величковичи, ул. Ленина, д.25 — тление постельных принадлежностей. Ликвидировано до прибытия.



Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.