Cводка Солигорского ГРОЧС за неделю: крупный пожар, короткое замыкание, загорание пищи на плите
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12 марта 2019
13:07
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Cводка Солигорского ГРОЧС за неделю: крупный пожар, короткое замыкание, загорание пищи на плите
Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС.
Солигорский ГРОЧС информирует о происшествиях за минувшую неделю. Так, в период времени с 4 по 10 марта включительно на территории города и района произошло несколько эпизодов загорания мусора, крупный пожар, замыкание электропроводки и возгорание пищи на плите.
КРУПНЫЙ ПОЖАР
8 марта в д. Метявичи по ул. Красный Берег произошел крупный пожар. Горел одноэтажный деревянный нежилой дом, площадью 6х10 м. В результате пожара огнем уничтожена крыша жилого дома и прилигающий к нему сарай. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – поджог, виновные лица устанавливаются.
Загорание пищи на плите:
05.03.2019 — г. Солигорск, ул. Октябрьская, д. 95, 7 подъезд — тление пищи на плите, ликвидировано подручными средствами, без ущерба.
10.03.2019 — г. Солигорск, Б.Шахтеров д.24 — загорание пищи на плите. Ликвидировано до прибытия подразделений МЧС подручными средствами. Без ущерба.
Загорания мусора (без ущерба):
07.03.2019 — г. Солигорск, ул. Железнодорожная, д.30
08.03.2019 — Краснослободский с/с, г.п.Красная Слобода; г.Солигорск, ул.Горького; Хоростовский с/с, д.Пузичи; Краснослободский с/с, д.М.Рожан; Октябрьский с/с, д.Октябрь;
09.03.2019 – г. Солигорск, ул. Октябрьская, 92; г. Солигорск, за п/п 1 РУ; Зажевичский с/с, аг.Зажевичи; Гоцкий с/с, аг. Гоцк; Старобинский с/с, г.п.Старобин; Копацевичский с/с, д. Копацевичи;
Другие загорания:
09.03.2019 — г. Солигорск, ул.К.Заслонова, д.4, 2-ой подъезд – короткое замыкание электропроводки. Ликвидировано до прибытия.
09.03.2019 — Копацевичский с/с, аг.Величковичи, ул. Ленина, д.25 — тление постельных принадлежностей. Ликвидировано до прибытия.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.
©Информационный отдел
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12 марта 2019 13:07 1770 Cводка Солигорского ГРОЧС за неделю: крупный пожар,...
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