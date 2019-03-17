Милиция разыскивает женщину, которая прилетела в минский аэропорт и пропала

Как стало известно, вечером 14 марта 64-летняя Татьяна Воробьева прилетела в Минск из Израиля, куда улетала с целью паломничества. Женщина прошла таможенный контроль в Национальном аэропорту «Минск» и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Рост пропавшей составляет около 152 см, телосложение нормальное. У женщины зелено-карие глаза и окрашенные в темно-каштановый цвет волосы. Особые приметы пенсионерки: на нижней челюсти почти нет зубов, в области виска пигментное пятно.

В момент исчезновения она была одета в черную стеганую короткую куртку, черные джинсы, синие замшевые кеды, возможно кепи, зеленый с большой пластиковой пуговицей возле воротника джемпер.

В данный момент поисками пропавшей занимаются правоохранители и волонтеры. По информации ГУВД Мингорисполкома, женщина может быть дезориентирована.