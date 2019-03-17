Самый дорогой в мире голубь продан за 1,25 миллиона евро

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Фламандский голубь по кличке Армандо стал самым дорогим голубем, который когда-либо продавался в мире.

он был куплен за рекордную сумму в 1,25 миллиона евро, сообщает Lenta.ru со ссылкой на аукционный дом Pipa. Покупателем стал гражданин Китая.

Пятилетнего Армандо считают одним из лучших в истории голубиных гонок, он является обладателем многочисленных призов. Теперь главной задачей голубя будут не гонки — китайский коллекционер планирует заняться разведением новых птиц для участия в соревнованиях.

В 2013 году китайский предприниматель заплатил около 400 тысяч долларов за редкого бельгийского голубя на аукционе, организованном Pipa. В ноябре прошлого года в том же аукционном доме за 376 тысяч евро (около 27,5 миллиона рублей) был продан голубь по кличке Новая Молния.

В марте аукционным домом Christie's была распродана коллекция искусства британского певца Джорджа Майкла. Самым ценным лотом стал белый голубь, «парящий» в формальдегиде за голубым стеклом. Его стоимость оценивается от 1,3 до 1,9 миллиона долларов.