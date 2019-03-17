Регина Тодоренко снялась в купальнике через три месяца после родов и другие новости из Instagram

Как часто вы листаете ленту Instagram? Некоторые делают это десятки раз в день и все равно не могут отсмотреть все публикации. Мы решили облегчить вам жизнь (чтобы, не дай бог, вы не подписывались на всех селебрити мира) и в 10 фотографиях знакомим вас с новостями звезд последней недели. Веселые, интересные или просто милые снимки — в подборке ниже.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке

Ивлеева и Федук

Настя пригласила Федора в свое шоу Agent Show, которое выходит на YouTube. «Чтобы поговорить?» — спросите вы. Нет! Чтобы подурачиться.

Денис Кукояка (группа «Хлеб»)

А вот Денису, чтобы дурачиться, никакие шоу не нужны.

ЛСП

Олег Савченко опубликовал обложку нового трека «Автоплей». Клип (то есть мультик) на него можно посмотреть здесь (и найти много известных персонажей).

Концерт ЛСП уже в субботу. КУПИТЬ БИЛЕТ

Александр Петров

Уровень милоты на этом фото зашкаливает. Да, актер Петров поддерживает благотворительные фонды, которые помогают животным.

Лиззка

Просто фото в (очень) шикарном лифте.

Приятный Ильдар

Ильдар внедрился в структуру МЧС (как? зачем?).

Регина Тодоренко

Регина не побоялась и сфотографировалась в купальнике уже через три месяца после родов!

Тима Белорусских

Тимофей пиарит свой лейбл. Инфоповод — его продюсер готов набирать новых артистов.

Gone.Fludd

Gone.Fludd продолжает покорять самые странные вершины. Кстати, на фото вы узнаете Антона Черняка из группы «Кровосток».

Ирина Горбачева

А Ирина не перестает экспериментировать с образами.

Читайте также

Жена Коржа показывает округлившийся животик и другие новости из Instagram звезд

Помните заразительный танец Skibidi? Группа Little Big показала новые движения во втором клипе

***

16 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Григория Лепса , который пройдет 22 марта в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены как раз 22 марта.