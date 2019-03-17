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Регина Тодоренко снялась в купальнике через три месяца после родов и другие новости из Instagram

18.03.2019 17:31 — Разное | Tut.by  
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Как часто вы листаете ленту Instagram? Некоторые делают это десятки раз в день и все равно не могут отсмотреть все публикации. Мы решили облегчить вам жизнь (чтобы, не дай бог, вы не подписывались на всех селебрити мира) и в 10 фотографиях знакомим вас с новостями звезд последней недели. Веселые, интересные или просто милые снимки — в подборке ниже.

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Ивлеева и Федук

Настя пригласила Федора в свое шоу Agent Show, которое выходит на YouTube. «Чтобы поговорить?» — спросите вы. Нет! Чтобы подурачиться.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от #FEDUK | #RNDM (@fedukone) 13 Мар 2019 в 6:09 PDT

Денис Кукояка (группа «Хлеб»)

А вот Денису, чтобы дурачиться, никакие шоу не нужны.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Denis Kukoyaka (@denisque) 17 Мар 2019 в 3:08 PDT

ЛСП

Олег Савченко опубликовал обложку нового трека «Автоплей». Клип (то есть мультик) на него можно посмотреть здесь (и найти много известных персонажей).

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от olegi (@lspolegi) 14 Мар 2019 в 2:09 PDT

Концерт ЛСП уже в субботу. КУПИТЬ БИЛЕТ

Александр Петров

Уровень милоты на этом фото зашкаливает. Да, актер Петров поддерживает благотворительные фонды, которые помогают животным.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alexander Petrov (@actorsashapetrov) 11 Мар 2019 в 5:38 PDT

Лиззка

Просто фото в (очень) шикарном лифте.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Лиза Неред (@l1zzka) 17 Мар 2019 в 8:09 PDT

Приятный Ильдар

Ильдар внедрился в структуру МЧС (как? зачем?).

Регина Тодоренко

Регина не побоялась и сфотографировалась в купальнике уже через три месяца после родов!

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 11 Мар 2019 в 10:26 PDT

Тима Белорусских

Тимофей пиарит свой лейбл. Инфоповод — его продюсер готов набирать новых артистов.

Gone.Fludd

Gone.Fludd продолжает покорять самые странные вершины. Кстати, на фото вы узнаете Антона Черняка из группы «Кровосток».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GONE. Fludd (@gonefludd) 17 Мар 2019 в 3:41 PDT

Ирина Горбачева

А Ирина не перестает экспериментировать с образами.

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16 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Григория Лепса, который пройдет 22 марта в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены как раз 22 марта.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Как часто вы листаете ленту Instagram? Мы решили облегчить вам жизнь и в 10 фотографиях знакомим вас с новостями звезд за последнюю неделю.
 
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