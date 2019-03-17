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Регина Тодоренко снялась в купальнике через три месяца после родов и другие новости из Instagram
Как часто вы листаете ленту Instagram? Некоторые делают это десятки раз в день и все равно не могут отсмотреть все публикации. Мы решили облегчить вам жизнь (чтобы, не дай бог, вы не подписывались на всех селебрити мира) и в 10 фотографиях знакомим вас с новостями звезд последней недели. Веселые, интересные или просто милые снимки — в подборке ниже.
Ивлеева и Федук
Настя пригласила Федора в свое шоу Agent Show, которое выходит на YouTube. «Чтобы поговорить?» — спросите вы. Нет! Чтобы подурачиться.
Денис Кукояка (группа «Хлеб»)
А вот Денису, чтобы дурачиться, никакие шоу не нужны.
ЛСП
Олег Савченко опубликовал обложку нового трека «Автоплей». Клип (то есть мультик) на него можно посмотреть
Концерт ЛСП уже в субботу.
Александр Петров
Уровень милоты на этом фото зашкаливает. Да, актер Петров поддерживает благотворительные фонды, которые помогают животным.
Лиззка
Просто фото в (очень) шикарном лифте.
Приятный Ильдар
Ильдар внедрился в структуру МЧС (как? зачем?).
Регина Тодоренко
Регина не побоялась и сфотографировалась в купальнике уже через три месяца после родов!
Тима Белорусских
Тимофей пиарит свой лейбл. Инфоповод — его продюсер готов набирать новых артистов.
Gone.Fludd
Gone.Fludd продолжает покорять самые странные вершины. Кстати, на фото вы узнаете Антона Черняка из группы «Кровосток».
Ирина Горбачева
А Ирина не перестает экспериментировать с образами.
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16 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
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Как часто вы листаете ленту Instagram? Мы решили облегчить вам жизнь и в 10 фотографиях знакомим вас с новостями звезд за последнюю неделю.
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