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Вернувшаяся из Израиля пенсионерка пропала в Национальном аэропорту

18.03.2019 17:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту пропала пенсионерка.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 14 марта 64-летняя Воробьёва Татьяна Алексеевна прилетела в аэропорт «Минск-2» из Израиля, куда улетала с целью паломничества. В 23:33 женщина прошла таможенный контроль, после чего пропала.  

Приметы гражданки: рост 152 см, нормальное телосложение, зелёно-карие глаза, тёмно-каштановые крашеные волосы. На нижней челюсти почти нет зубов, в области виска небольшое пигментное пятно.  

На ней были: чёрная стеганая ромбами короткая куртка, чёрные джинсы, синие замшевые кеды, возможно кепи, зелёный джемпер с большой пластиковой пуговицей возле воротника. Женщина могла заблудиться.  

Если вам известно, где находится пропавшая, сообщите об этом по телефонам: 8(017)288-79-02, 8(044)715-16-05 либо 102.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту пропала пенсионерка.   Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 14 марта 64-летняя Воробьёва Татьяна Алексеевна прилетела в...
 
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