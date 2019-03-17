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Вернувшаяся из Израиля пенсионерка пропала в Национальном аэропорту
Новости Беларуси. В Национальном аэропорту пропала пенсионерка.
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Приметы гражданки: рост 152 см, нормальное телосложение, зелёно-карие глаза, тёмно-каштановые крашеные волосы. На нижней челюсти почти нет зубов, в области виска небольшое пигментное пятно.
На ней были: чёрная стеганая ромбами короткая куртка, чёрные джинсы, синие замшевые кеды, возможно кепи, зелёный джемпер с большой пластиковой пуговицей возле воротника. Женщина могла заблудиться.
Если вам известно, где находится пропавшая, сообщите об этом по телефонам: 8(017)288-79-02, 8(044)715-16-05 либо 102.
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту пропала пенсионерка. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 14 марта 64-летняя Воробьёва Татьяна Алексеевна прилетела в...
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