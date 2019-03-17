ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макрон вынужден был вернуться из отпуска из-за нестабильной обстановки во Франции

18.03.2019 17:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Франции. «Решительные меры» пообещало принять правительство Франции для пресечения беспорядков и насилия в ходе протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макрон вынужден был вернуться из отпуска из-за нестабильной обстановки во Франции

Чтобы обсудить дальнейшие шаги, премьер-министр страны встретится 18 марта с президентом Эммануэлем Макроном, который из-за нестабильной обстановки во Франции был вынужден вернуться с отдыха.

Макрон вынужден был вернуться из отпуска из-за нестабильной обстановки во Франции

В эти выходные в Париже и других городах «желтые жилеты» в очередной раз вышли на демонстрации. Акция собрала в столице около 10 тысяч граждан. Они громили витрины магазинов и ресторанов, поджигали киоски. Правоохранители задержали более 270 дебоширов. Несколько десятков человек пострадали.

Макрон вынужден был вернуться из отпуска из-за нестабильной обстановки во Франции
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. «Решительные меры» пообещало принять правительство Франции для пресечения беспорядков и насилия в ходе протестов, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стали известны имена представителей Беларуси на «Славянском базаре»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика