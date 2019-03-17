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В Буда-Кошелёвском районе ищут пропавшую 14-летнюю девочку
Новости Беларуси. В Буда-Кошелёвском районе разыскивается 14-летняя Киселёва Мария Сергеевна, которая проживает по адресу: городской посёлок Уваровичи, переулок Советский.
Как
Приметы пропавшей: рост 150-155 см, среднее телосложение, рыжие волосы до плеч, карие глаза, нос с горбинкой. На правой ладони татуировка в виде розы.
Была одета в: зелёную матерчатую куртку, чёрные лосины, чёрную спортивную мастерку, чёрные кроссовки.
Как
Если вам что-либо известно о пропавшей, сообщите об этом по телефонам: 8023 362 12 07, 8029 230 63 73 либо 102.
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Новости Беларуси. В Буда-Кошелёвском районе разыскивается 14-летняя Киселёва Мария Сергеевна, которая проживает по адресу: городской посёлок Уваровичи, переулок...
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