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В Буда-Кошелёвском районе ищут пропавшую 14-летнюю девочку

18.03.2019 17:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Буда-Кошелёвском районе разыскивается 14-летняя Киселёва Мария Сергеевна, которая проживает по адресу: городской посёлок Уваровичи, переулок Советский.  

Как сообщает ПСО «Симуран» Гомель, 17 марта около четырёх часов дня девочка ушла из дома и пропала.  

Приметы пропавшей: рост 150-155 см, среднее телосложение, рыжие волосы до плеч, карие глаза, нос с горбинкой. На правой ладони татуировка в виде розы.  

Была одета в: зелёную матерчатую куртку, чёрные лосины, чёрную спортивную мастерку, чёрные кроссовки.  

В Буда-Кошелёвском районе ищут пропавшую 14-летнюю девочку
Фото: vk.com/simuran_gomel  

Как уточняет УВД Гомельского облисполкома, девочка курит.  

Если вам что-либо известно о пропавшей, сообщите об этом по телефонам: 8023 362 12 07, 8029 230 63 73 либо 102.  
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Буда-Кошелёвском районе разыскивается 14-летняя Киселёва Мария Сергеевна, которая проживает по адресу: городской посёлок Уваровичи, переулок...
 
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