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Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам трамвая в Утрехте. Не исключена версия теракта

18.03.2019 16:26 — Разное | СТВ  
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Новости Нидерландов. В нидерландском Утрехте неизвестный мужчина ворвался в трамвай и открыл стрельбу по пассажирам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам трамвая в Утрехте. Не исключена версия теракта

По предварительным данным, один человек получил смертельное ранение. Еще несколько доставлены в больницу. На месте происшествия работают бригады медиков и сотрудники антитеррористического подразделения полиции.

Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам трамвая в Утрехте. Не исключена версия теракта

Район ЧП перекрыт. Правоохранители не исключают, что инцидент может быть терактом. В провинции объявлен высший уровень угрозы. Нападавшему удалось скрыться.
 
 
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Новости Нидерландов. В нидерландском Утрехте неизвестный мужчина ворвался в трамвай и открыл стрельбу по пассажирам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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