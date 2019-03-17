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«Последний герой» Юлия Началова. Болезнь или гнев духов

18.03.2019 16:24 — Разное | СТВ  
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Люди склонны верить в чудеса. Если мы не можем объяснить происходящее, начинаем верить в какие-то магические влияния. А порой даже с большим желанием списываем всё на Божий промысел или Нечистую, чем мучаемся вопросом «почему?» и ищем на него ответ.  

Вот и опять нас понесло. После смерти Юлии Началовой нашлись любители арифметики, которые подсчитали, что она стала девятой жертвой из числа участников популярного реалити-шоу «Последний герой». А всего уже нет в живых десяти человек, имевших прямое отношение к злосчастному проекту. Выходит он с 2001 года и привлекает внимание зрителей судьбами и интригами героев, экстримом, красотой и загадочностью островной природы. Каждый, видимо, думает: а как бы он выживал в этих условиях, как бы вёл себя в сложных ситуациях. Проект придумали шведы в 1997 году, и с тех пор он выходил более чем в 60 странах.  

Русская Мэрайя Кэри. Какой Юлию Началову запомнили коллеги и друзья

Но мы о другом. Несколько дней назад умерла любимица молодого поколения красавица Юлия Началова. Интернет полон диагнозов, догадок и версий. Понятно лишь то, что молодая женщина скончалась из-за болезни, и никакой мистики в этом нет. В начале февраля этого года ушел из жизни Децл – еще один из участников. Сердце! За несколько лет до этого похоронили Жанну Фриске. Трагически погиб в Кармадонском ущелье ведущий первого сезона Сергей Бодров. Продюсера Сергея Кушнарёва убил инсульт. Автор сценария и продюсер Сергей Супонев погиб, не справившись с управлением снегоходом. Телохранителя Яну Волкову и актрису Веру Глаголеву скосил рак. Певец Крис Кельми оставил земную жизнь в начале года из-за алкоголя. Если взять каждого из них в отдельности, то всё объяснимо. Разве что еще один участник первого сезона писатель Сергей Сакин погиб неизвестно как. Его тело нашли спустя полгода после исчезновения без признаков насильственной смерти.  

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Теперь наперебой все вспоминают, что ещё перед съемками шоу его создателей якобы предупреждали, что вторгаться на острова архипелага Бокас-дель-Торо со всякой мирской суетой, как, например, съёмки шоу,  чревато плохими последствиями: духи прогневаются. Не послушались. Что же касается всяких неведомых сил, то в сфере их влияния на людские судьбы знатоков во все времена было достаточно. Теперь о чудесах нередко «говорят и показывают». Духов якобы прогневили участники группы Дятлова, когда 60 лет назад поднялись на перевал на Урале, да там и остались навеки. Туристы из группы Людмилы Коровиной в 1993 году пошли покорять перевал Хамар-Дабан в Бурятии, также не поверили в запрет духов, и все за то были наказаны. Одна из участниц лишь чудом выжила. Да мало ли подобных историй, в которые людям хочется пригласить духов и повесить на них некие тайны! Каждый из вас такую может рассказать. Так интереснее.    

Легенды и сказания нам достались от предков. Как, впрочем, добрые и злые духи. Это наследие, безусловно, надо уважать. Но давайте без фанатизма! Мы живём всё же в 21 веке.  

Ваш В.Д.   
 
 
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Люди склонны верить в чудеса. Если мы не можем объяснить происходящее, начинаем верить в какие-то магические влияния. А порой даже с большим желанием списываем всё...
 
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