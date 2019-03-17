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Безбилетник и контролёр подрались на остановке. Что говорят в «Минсктрансе»
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Это ЧП случилось ещё в конце февраля, но в «Минсктрансе» лишь разводят руками – работа контролёров и опасна, и трудна. А злостных неплательщиков порой приходится, действительно, чуть ли не за руку хватать.
По закону, контролёр имеет полное право задержать нарушителя до приезда правоохранителей. Но в каком объёме допустимо применение физической силы – нормами не прописано. Именно поэтому случаи вроде этого и вызывают возмущение.
По статистике, именно работа контролёров считается одной их самых напряжённых – в эту профессию идут только люди со стальными нервами. Сегодня в «Минсктрансе» насчитывается 200 таких специалистов.
За 6 лет ревизорской работы Андрей Дрозд повидал многое. Но скандальное видео шокировало и его. Мужчина уверяет: главное в подобной ситуации – искать выход из конфликта.
Ревизор Наталья Бондарь уверяет: «зайцев» она может вычислить на раз-два. Но за целый год работы, убеждает женщина – не было ни дня без конфликта в транспорте. Безбилетники чудят не по-детски!
Но не все контролёры так беспощадны и отчаянны, как герой нашумевшего ролика. Порой безбилетников жалеют даже самые суровые ревизоры и идут на уступки.
Контролёры непреклонны: нет билета – плати штраф! И рекомендуют покупать проездной заранее. Закон здесь целиком на их стороне.
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Показываем в программе «Добро пожаловаться» видео, где контролёр пытается жёстко утихомирить безбилетника, в то время как тот изо всех сил отмахивается от штрафа....
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