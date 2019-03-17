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С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития
Что скрывается за фасадами стен полувековой давности общежития №3 по ул. Гуртьева, рассказываем в программе
От тараканов спасения нет! Про капремонт тут могут только мечтать. Вот уже много лет с жильцами в арендуемых квадратных метрах прочно прописалась запредельная сырость. Это идеальная среда для размножения насекомых!
Анжела Конько живет здесь уже 13 лет. Женщина и раньше кое-как мирилась с неудобствами, но сейчас, когда на руках годовалая дочь, мать забила тревогу – ведь здоровье малышки под угрозой. Комнату и санузел сейчас приходится делить не только с мужем и ребёнком, но и с огромным чёрным грибком на стенах и потолке.
По мнению специалистов, разделаться с таким огромным грибком, как в санузле Анжелы, на раз-два не выйдет. В последние годы плесень научилась противостоять даже самым сильным антигрибковым препаратам. Учёным приходится регулярно обновлять составы ядов, чтобы находить управу на коварную напасть.
Но самая большая беда жильцов общежития – тараканы. И если раньше насекомых можно было видеть лишь ночью, сегодня они бесцеремонно разгуливают при свете дня.
– Вечёром идём воды попить – куча тараканов. Берёшь тапок, начинаешь их бить. Включаешь свет – они все разбегаются. Их очень много, альбиносы есть.
– Они даже в холодильнике, в морозильнике. Ловушки везде лежат. У меня трое детей. Ночью открываешь глаза, а они выползают!
Для Юлии Редько чудовищное соседство недавно и вовсе закончилось на больничной койке – женщина чуть не оглохла!
В «Домэнергосервисе», на балансе которого числится общежитие, про беды жильцы знают и от их проблем не открещиваются. Здесь клятвенно заверяют – специалисты уже готовы включиться в работу и спасти дом от плесени.
Своё участие в спецоперации по спасению жильцов подтвердили и санитарные службы. Тараканий беспредел – повод засучить рукава самым опытным эпидемиологам.
Но жильцы полуразваленного дома пока отказываются верить обещаниям. Ведь они годами исправно платят коммуналку, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Смогут ли они, наконец-то, распрощаться с грибком и тараканами?
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С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития
Что скрывается за фасадами стен полувековой давности общежития №3 по ул. Гуртьева, рассказываем в программе «Добро пожаловаться».
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