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Геймерский Xiaomi Black Shark 2 представлен официально. Цена - от 476 долларов

18.03.2019 17:48 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi официального представила новый игровой смартфон под названием Black Shark 2. Об этом сообщает Gizchina.


У гаджета 6,39-дюймовый экран с AMOLED-матрицей, разрешением Full HD+ и поддержкой HDR. Процессор — Snapdragon 855, оперативной памяти — до 12 ГБ, постоянной — 128 ГБ или 256 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора с поддержкой быстрой 27-ваттной зарядки — 4000 мАч. Операционная система — Android 9.0 Pie.

В наличии также система жидкостного охлаждения, RGB-подсветка на задней стороне корпуса и сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в дисплей. А еще смартфон позволяет установить сразу две nanoSIM-карты. Основная камера — 48 Мп (f/1.75, Sony IMX586) и 12 Мп, телефото (f/2.2). Фронтальный модуль — 20-мегапиксельный (f/2.0).


Цена начальной версии смартфона (6/128 ГБ) в Китае составляет 476 долларов, 8/128 ГБ — 521 доллар, 8/256 ГБ — 565 долларов, 12/256 ГБ — 625 долларов. О сроках появления устройства в международной продаже пока не сообщается.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:

 
 
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О сроках появления устройства в международной продаже пока не сообщается.
 
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