В Минске обещают разобраться с автохламом

Об этом сообщил на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Денис Драпей.

Новые подходы предполагают определение единого оператора, ответственного за вывоз и хранение брошенных машин. Также предусмотрено девять парковок, на которые будет эвакуироваться автохлам.





"Автоматизированная система учета практически исключит человеческий фактор. Не будет ошибок в тех случаях, когда собственник авто прописан по одному адресу, а транспортное средство зарегистрировано по другому", - отметил Денис Драпей.





Кроме того, программное обеспечение позволит контролировать работу каждой администрации, насколько она эффективна. Появится возможность отслеживать запросы, отправленные минчанами на портал 115.бел.





Часто встречается, что автовладелец просто перемещает своего "железного коня" на другую площадку. Ожидается, что новшество позволит решить проблему захламленности дворовых территорий машинами-"подснежниками". Как пояснил Денис Драпей, этот вопрос наиболее актуален для спальных районов, в числе которых и Фрунзенский.









Всего в Минске насчитывается около 5 тыс. единиц неэксплуатируемого транспорта. Они занимают парковки во дворах, газоны, проезды.





Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович попросил минчан в течение месяца самостоятельно убрать неисправные автомобили, переместить их на стоянки ГО "Гаражи, автостоянки и парковки", где пустует более 6 тыс. парковочных мест.





"В городе подготовлен четкий алгоритм действий в отношении автохлама. В ближайшее время регламент планируется утвердить на заседании Мингорисполкома", - сказал Александр Дорохович.