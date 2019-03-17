В Беларусь вошли российские танки

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По информации Минобороны РБ, 18 марта в Беларуси началась "совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации по теме: «Планирование применения РГВ(С) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства»".





Тренировкой, которая продлится до 22 марта, руководит начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Олег Белоконев.





"К тренировке привлекаются офицеры Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации в составе Объединенного командования региональной группировки войск (сил), а также оперативные группы командования ВВС и войск ПВО, сил специальных операций Вооруженных Сил, управления оперативных командований, штабов зон территориальной обороны, органов государственного управления Республики Беларусь", - говорится в сообщении военного ведомства.





Цель тренировки – повысить слаженность сформированного органа управления и оперативную совместимость при выполнении поставленных задач во взаимодействии с другими войсками и воинскими формированиями.





Тренировка является начальным этапом подготовки к совместному оперативному учению Вооруженных Сил Беларуси и России «Щит Союза-2019», темой которого будет «Подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».





Учение пройдет в сентябре на территории Российской Федерации.







