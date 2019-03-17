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Названа цена Huawei P30 и Huawei P30 Pro

18.03.2019 18:02 — Разное | Tut.by  
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26 марта компания Huawei в Париже представит свои новые флагманские смартфоны — P30 и P30 Pro. Известный точными прогнозами инсайдер Roland Quandt раскрыл, за сколько гаджеты будут продаваться в Европе. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.


Huawei P30 Pro

Инсайдер утверждает, что Huawei P30 (128 ГБ) оценят в 749 евро, Huawei P30 Pro (128 ГБ) — в 929 евро, Huawei P30 Pro (256 ГБ) — в 1029 евро. Кроме того, в некоторых странах первым покупателям новинок в подарок достанется станция беспроводной подзарядки за 59,99 евро и колонка Sonos One за 229 евро.

Напомним: Huawei P30 и Huawei P30 Pro получат OLED-экраны производства Samsung на 6,1 и 6,5 дюймов. Разрешение панелей составит Full HD+, в них будут встроены сканеры отпечатков пальцев. По неподтвержденной информации, P30 Pro лишится выреза для разговорного динамика — звук будет передаваться через вибрацию в дисплее.

Huawei P30 и P30 Pro будут работать на процессоре Kirin 980. Минимальный объем оперативной памяти — соответственно 6 ГБ и 8 ГБ. Объем аккумуляторов для P30 и P30 Pro — 3650 и 4200 мАч. Основная камера в P30 — тройная, с возможностью пятикратного зума. В P30 Pro камера будет четверной (если брать в расчет 3D ToF-датчик). Такая фотосистема позволит фотографировать с 10-кратным зумом.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Huawei:

 
 
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