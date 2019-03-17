В программу летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году впервые включили соревнования по скейтбордингу. Великобритания определила пять претендентов на участие в этом виде спорта. Среди них — Скай Браун, которой всего 10 лет (а на момент Олимпиады будет 12). Скай может стать самой молодой спортсменкой в истории Игр. И у девочки есть все шансы на победу: она может повернуться на 720 градусов прямо в воздухе, а еще она выиграла этап Кубка по скейтбордингу в Эстонии (где обошла соперниц старше ее). Посмотрите сами, почему решение отправить юную спортсменку на Олимпиаду — хорошее решение.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Олимпийские игры в 12 лет! Посмотрите, что умеет юная скейтбордистка из Великобритании В программу летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году впервые включили скейтбординг. От Великобритании туда может поехать 12-летняя спортсменка. Посмотрите, почему...