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На Олимпийские игры в 12 лет! Посмотрите, что умеет юная скейтбордистка из Великобритании
В программу летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году впервые включили соревнования по скейтбордингу. Великобритания определила пять претендентов на участие в этом виде спорта. Среди них — Скай Браун, которой всего 10 лет (а на момент Олимпиады будет 12). Скай может стать самой молодой спортсменкой в истории Игр. И у девочки есть все шансы на победу: она может повернуться
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В программу летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году впервые включили скейтбординг. От Великобритании туда может поехать 12-летняя спортсменка. Посмотрите, почему...
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