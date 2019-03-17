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В Лиде двое мужчин отравились стеклоомывателем

18.03.2019 17:59 — Разное | Аргументы и факты  
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В Лиде двое мужчин отравились стеклоомывателем
Следственный комитет РБ

Как стало известно, первый смертельный случай произошел 15 марта. Днем в квартире жилого дома в Лиде были обнаружены тела 31-летнего и 37-летнего мужчин.

В Лиде двое мужчин отравились стеклоомывателем Годовалая девочка в Пинском районе отравилась средством от тараканов

Следователи предполагают, что смерть мужчин наступила после употребления стеклоомывателя. На месте происшествия правоохранителями была обнаружена емкость с соответствующей жидкостью.

Еще один подобный случай произошел 16 марта в Ивьевском районе. Там 60-летний и 52-летний мужчины отравились после того, как выпили тосол. Впоследствии один из них скончался, второй сейчас находится в больнице.

Как сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ, по данным фактам следователи проводят проверку. Выясняются все обстоятельства трагедий. Назначен ряд экспертиз. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

 
 
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Еще один человек погиб в Ивьевском районе: он выпил тосол.
 
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