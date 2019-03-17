В Лиде двое мужчин отравились стеклоомывателем

Как стало известно, первый смертельный случай произошел 15 марта. Днем в квартире жилого дома в Лиде были обнаружены тела 31-летнего и 37-летнего мужчин.

Следователи предполагают, что смерть мужчин наступила после употребления стеклоомывателя. На месте происшествия правоохранителями была обнаружена емкость с соответствующей жидкостью.

Еще один подобный случай произошел 16 марта в Ивьевском районе. Там 60-летний и 52-летний мужчины отравились после того, как выпили тосол. Впоследствии один из них скончался, второй сейчас находится в больнице.

Как сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ, по данным фактам следователи проводят проверку. Выясняются все обстоятельства трагедий. Назначен ряд экспертиз. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.