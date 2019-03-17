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Доллар в Беларуси упал до 2,11: чего ждать дальше?

18.03.2019 17:58 — Разное | Myfin  
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Доллар в Беларуси упал до 2,11: чего ждать дальше?
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com
Доллар в Беларуси упал до 2,11: чего ждать дальше?– Есть несколько причин тому, что курс доллара в Беларуси снизился. Первая причина заключается в том, что белорусский рубль укрепляется.

В марте национальная валюта продолжила отыгрывать потери, понесенные еще в январе. Как мы и предполагали, сезонный дефицит валюты сменился профицитом, и сейчас рубль понемногу восстанавливается. Восстановление рубля создает предпосылки для снижения курсов иностранных валют.

Вторая причина – это непосредственно ситуация с долларом, который сейчас довольно интенсивно снижается на мировом рынке.

Тут тоже можно выделить несколько причин. Так, может происходить коррекция. Как мы помним, еще по итогам заседания 7 марта европейский Центробанк отправил в нокаут евро. Тогда доллар довольно заметно укрепился, евро, соответственно, упал. Сейчас рынок корректируется.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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По итогам торгов в понедельник 18 марта курс доллара в Беларуси снизился до рекордных в этом году 2,11 рублей.
 
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