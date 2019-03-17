Доллар в Беларуси упал до 2,11: чего ждать дальше?

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– Есть несколько причин тому, что курс доллара в Беларуси снизился. Первая причина заключается в том, что белорусский рубль укрепляется.



В марте национальная Как мы и предполагали, сезонный дефицит валюты сменился профицитом, и сейчас рубль понемногу восстанавливается. Восстановление рубля создает предпосылки для снижения курсов иностранных валют . – Есть несколько причин тому, чтов Беларуси снизился. Первая причина заключается в том, что белорусский рубль укрепляется.В марте национальная валюта продолжила отыгрывать потери, понесенные еще в январе.

Вторая причина – это непосредственно ситуация с долларом, который сейчас довольно интенсивно снижается на мировом рынке.

Тут тоже можно выделить несколько причин. Так, может происходить коррекция. Как мы помним, еще по итогам заседания 7 марта европейский Центробанк отправил в нокаут евро. Тогда доллар довольно заметно укрепился, евро, соответственно, упал. Сейчас рынок корректируется.