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Доллар в Беларуси упал до 2,11: чего ждать дальше?
– Есть несколько причин тому, что
В марте национальная валюта продолжила отыгрывать потери, понесенные еще в январе. Как мы и предполагали, сезонный дефицит валюты сменился профицитом, и сейчас рубль понемногу восстанавливается. Восстановление рубля создает предпосылки для снижения
Вторая причина – это непосредственно ситуация с долларом, который сейчас довольно интенсивно снижается на мировом рынке.
Тут тоже можно выделить несколько причин. Так, может происходить коррекция. Как мы помним, еще по итогам заседания 7 марта европейский Центробанк отправил в нокаут евро. Тогда доллар довольно заметно укрепился, евро, соответственно, упал. Сейчас рынок корректируется.
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По итогам торгов в понедельник 18 марта курс доллара в Беларуси снизился до рекордных в этом году 2,11 рублей.
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