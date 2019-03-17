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Оплата проезда через смартфон и платный баланс: обзор финансовых событий за начало марта
Новости Национального банка Республики Беларусь
Годовая инфляция ускорилась до 6,2%. В
Этот показатель на 0,4 процентных пункта выше, чем в январе. Власти прогнозируют, что
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Что произошло на финансовом рынке в первой половине марта, читайте в нашей подборке, подготовленной пресс-службой Assist Belarus.
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