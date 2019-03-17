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Оплата проезда через смартфон и платный баланс: обзор финансовых событий за начало марта

18.03.2019 17:23 — Разное | Myfin  
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Оплата проезда через смартфон и платный баланс: обзор финансовых событий за начало марта
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Новости Национального банка Республики Беларусь

Годовая инфляция ускорилась до 6,2%. В Нацбанке рассказали, что дорожает заметнее всего

Этот показатель на 0,4 процентных пункта выше, чем в январе. Власти прогнозируют, что инфляция в нынешнем году должна составить не более 5% (декабрь к декабрю). Регулятор добавляет, что цены на плодоовощную продукцию в феврале этого года в годовом выражении ускорились незначительно: с 5,7 до 6%. Наиболее значимый рост продолжили демонстрировать продукты питания, в производстве которых используются зерновые культуры

 
 
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Что произошло на финансовом рынке в первой половине марта, читайте в нашей подборке, подготовленной пресс-службой Assist Belarus.
 
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