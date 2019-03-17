«Сносить не нужно». Дольщикам ЖК «Новоселье» объяснили, что будет с их недостроенным домом

Строительство пятиэтажки в деревне Новоселье затянулось, дольщики волнуются и пишут письма прокуратуру. В УКСе Минского района считают, что дом в скором времени достроится, на площадку уже вышел новый подрядчик. Что сейчас происходит на стройплощадке и почему старый подрядчик не считает себя виновным в сложившейся ситуации пишет Realt.by .





Жилой пятиэтажный дом в ЖК «Новоселье» находится в 15 км от Минска по трассе М6. Это односекционный дом на 30 квартир, стоимость квадратного метра в котором на момент строительства составляла $ 690. Подрядчиком строительства сначала выступал Солигорский ДСК, материал стен — железобетонные панели собственного производства. Однако дом до сих пор не введен в эксплуатацию.

Позиция УКСа

Как пояснили в УКС Минского района, по газу проектная документация была получена 12 марта, по благоустройству прилегающей территории — ожидается в ближайшие дни. Уже в понедельник 18 марта планируется начать работу.





— Дело в том, что с Солигорским ДСК был заключен договор на строительство домов «под ключ». Соответственно, они проводили и строительно-монтажные работы, и разрабатывали проект. Исходя из первоначального проекта, проектные нагрузки по инженерным сетям были рассчитаны исходя из количества квартир и максимального потребления для данного проекта, — пояснила ведущий юрисконсульт УКС Минского района. — Однако Солигорский ДСК отказался от продолжения строительства, и мы перепроектируем первый и второй дом. Соответственно, появились и новые технические условия, и новые нагрузки. В связи с этим пришлось корректировать магистральные инженерные сети.

— То есть именно Солигорский ДСК отказался строить этот дом?

— Солигорский ДСК написал официальное письмо о том, что они не планируют осуществлять строительство данных жилых домов и смогут обеспечить ввод в лучшем случае в 2019 году. Следовательно, было принято решение обратиться в суд с заявлением о взыскании с генподрядчика штрафных санкций за невыполнение (отставание) от графика производства работ. В настоящее время судом установлен факт наличия вины генподрядчика в невыполнении объемов работ.





В соответствии с нормами законодательства заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договорных обязательств по договору строительного подряда, в случае если подрядчик не приступает к выполнению работ или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. Кроме того, существует неоднократное нарушение сроков исполнения обязательств по договору, в том числе нарушение графиков производства работ. Поэтому заказчик (УКС Минского района) вправе отказаться от исполнения договора. Учитывая все обстоятельства, а также в целях недопущения социальной напряженности, растущей среди дольщиков, УКС Минского района принял решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств по договору и передал данный объект другому подрядчику для завершения работ.

— Дольщики волнуются: насколько качественным будет этот дом?

— Мы принимаем все меры для того, чтобы качество выполненных работ соответствовало всем техническим нормам и стандартам. Солигорским ДСК не передано в адрес УКСа Минского района исполнительной документации. Поэтому сейчас на объекте работают специалисты в области обследований и готовят нам техническое заключение состоянию выполненных строительно-монтажных работ. После получения заключений мы направим их в проектный институт для выдачи проектных решений об устранении некачественно выполненных работ, в случае если такие работы будут выявлены.

Солигорский ДСК против УКСа

— Почему вы ушли со стройки жилого комплекса «Новоселье»?

— С нами в одностороннем порядке расторгли договор. До момента расторжения мы производили все работы на одноподъездном пятиэтажном жилом доме. На момент расторжения договора дом был уже практически построен. Все работы были выполнены на 90%, — пояснил генеральный директор ОАО «Солигорский ДСК» Роман Грязных. — Но у бывшего директора УКСа (не знаю почему) появилось желание, в моем понимании, ускорить процесс. Мы этому никак не препятствовали: и добавляли людей, и свои же средства туда вкладывали.

Хочу отметить, что до момента расторжения договора (примерно за два месяца) пошли расчеты за выполненные работы. Фактически мы за свои деньги выполнили работы по строительству одноподъездного дома: монтаж «коробки», кровля, окна, ограждение лоджий (о которых в других публикациях говорилось, что они бракованные и поэтому были демонтированы). На самом деле это не так, наоборот — в проекте были запроектированы алюминиевые [лоджии — прим.ред.], а мы пошли на удорожание, чтобы людям было лучше эксплуатировать, пошли «на пластик».

— Почему вы демонтировали эти ограждения?

— Так как на словах именно при проведении протокольных совещаний было согласование на замену, а после расторжения договора пришел новый субподрядчик, и уже было решение сугубо директора УКСа демонтировать качественные [балконные рамы — прим.ред.], практически были подписаны процентовки по их установке. То, что они были некачественные, ни одна комиссия не подтвердила.

— УКС говорит о том, что он расторг договор в одностороннем порядке, потому что у них появилась информация, что вы не сможете достроить этот дом в срок. И поэтому у них, якобы, появилось право так сделать. Так ли это?

— Во-первых, в таком случае от нас бы исходила инициатива. Во-вторых, если мы и не могли что-то выполнить, то из-за отсутствия финансирования, которого не было в течение года или даже полутора лет. О расторжении договора в одностороннем порядке нам пришло письмо в конце августа 2018 года. Мы планировали сдать дом изначально в мае-июне 2018-го. И все к этому шло: было обещано финансирование, частично была проплата по сантехнической части, частично по сетям. Но прекратилось финансирование, и мы получили вот такой результат. Сегодня по объекту есть задолженность, идут судебные разбирательства. Мы не привлекли к себе ни одной копейки граждан и еще за это мы сегодня несем убытки. Поэтому граждане сегодня не то, что обмануты (дом ведь будет введен, это контролирует исполком). И цена для них не вырастет. Но этот дом уже был бы давно сдан.





— А что с качеством дома, на которое нарекают дольщики?

— У нас есть заключение комиссии независимых экспертов о том, что фундаменты выполнены без отклонения от проектно-сметной документации и несут положенные нагрузки по данному объекту. Это касается и построенного дома, и тех двух домов, для которых мы успели сделать только фундамент. Говорят, что их демонтировали из-за того, что они были некачественные. Это неправда. На втором доме был уже смонтирован цоколь, подписаны объемы работ технадзором. Под построенным домом лежит фундаментная плита. Контроль заливки был очень жесткий.

— А что с гидроизоляцией фундамента?

— Гидроизоляция выполнена согласно проекту, подписаны все процентовки технадзором, но иногда бывает, что в процессе строительства дома выявляются некачественные работы. Здесь была некачественно запроектирована гидроизоляция. Она была запроектирована в виде отмазочной гидроизоляции, а надо было сделать обклеечную, чтобы вода не попадала в подвал. Они [новый подрядчик — прим.ред.] это откорректировали сегодня.

— УКС и новый подрядчик говорят о том, что вы не предоставили документацию по строительству: строительные журналы, акты скрытых работ…

— Пока что мы приостановили передачу документации для решения вопросов по оплате за выполненные работы. Но мы никаких козней не строим. Все документы мы передадим по требованию, и когда дом будет вводиться в эксплуатацию, мы их предоставим. Но у нас останется пока гарантийный паспорт. В общем, в этом вопросов не будет.

— Получается, что УКС перестал финансировать это строительство?

— Он и не начинал это финансирование. Он лишь частично рассчитался с субподрядчиками и с нами. Около Br100−180 тысяч рублей они нам заплатили, а должны были Br1,5 миллиона. И все равно это не было преградой для сдачи дома. Мы не отказывались, работали, но УКС решил расторгнуть договор. У нас работали субподрядные организации, они готовы были исправить, если что-то выполнялось неправильно. Эти все вопросы в процессе работы решаются. Это не скрытые виды работ. Ту же некачественно уложенную плитку нет никаких проблем, чтобы переделать.

— Есть также нарекания на окна: что они установлены некачественно и поэтому остекление нужно будет переделывать. Так ли это?

— Точной экспертизы по окнам мы не проводили. Но все процентовки были подписаны. Не буду отрицать, потому что наверняка не знаю. Возможно, там и есть вопросы по установке.

Еще хотелось бы сказать, что часть работ была выполнена, и выполнена качественно, но процентовки просто перестали подписывать.

Не думайте, что мы хотим разорвать всяческие отношения с Минским районом. Каждый человек имеет право на ошибку. Сегодня мы выполняем социальную программу, и в дальнейшем без нашего участия это не должно проходить. Какие-то свои ошибки мы готовы исправить и дальше продолжать строить.





Но получилось так, что люди недопоняли друг друга. Сыграл свою роль человеческий фактор. Реальных конфликтов никаких нет. И людям никто не хочет подсунуть бракованный дом. Пусть люди не переживают: они будут жить в качественном жилье. Мы везде строим с одинаковым качеством и за это несем ответственность в течение 5 лет. Даже несмотря на то, что генподрядчик поменялся, мы все равно несем ответственность за свои работы.

Отдельно директор Солигорского ДСК хотел бы уточнить, что фундамент в доме заложен качественно, по всем нормативам и правилам. Что и подтверждает официальная экспертиза.





Что говорит эксперт?

В январе-феврале 2019 года дом был обследован аттестованной организацией по обследованию зданий и сооружений ООО «АрхСтройКонсалт».

— На объекте не были выполнены отдельные виды строительно-монтажных работ, поэтому появились дефекты и повреждения конструкций, — пояснил руководитель организации Алексей Хмельницкий. — Фундамент дома находится в работоспособном (удовлетворительном) состоянии. Имеющиеся дефекты могут быть устранены в процессе строительства. Какие-либо дефекты и повреждения фундаментов, связанные с неравномерной осадкой, образованием трещин, сколов или разрушением бетона, во время обследования не были выявлены.

На момент выполнения работ по обследованию гидроизоляция фундамента не была завершена (было установлено, что ведутся работы по устройству оклеечной гидроизоляции). Поэтому допускается дальнейшая безопасная эксплуатация фундаментов после завершения строительно-монтажных работ на объекте.





По словам эксперта, гораздо сложнее обстоят дела с окнами. При обследовании были выявлены многочисленные дефекты, повреждения и несоответствия (всего 26 видов дефектов). Все это стало следствием некачественного выполнения работ и небрежного отношения к уже смонтированным конструкциям. Многие элементы не были смонтированы вовсе.



Фото: realt.by

С кровлей ситуация схожая: не смонтированы отдельные конструкции и элементы кровли и стропильной системы, а также невыполнение отдельных видов работ.

При этом Алексей Хмельницкий утверждает: «При устранении всех дефектов дальнейшая эксплуатация здания возможна».