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Для минчан-очередников в Смолевичах построят дом по новым условиям. Президент подписал указ
Президент Беларуси подписал указ № 103 о строительстве в порядке эксперимента многоквартирного жилого дома в Смолевичах для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске.
«Гражданам, осуществляющим строительство жилых помещений в этом доме, будет предоставлена государственная поддержка, предусмотренная указом от 4 июля 2017 года № 240, независимо от даты их постановки на учет нуждающихся», — сказано в сообщении пресс-службы главы государства.
Построить квартиру в этом доме смогут все желающие минчане. Необходимо будет написать заявление и согласие на снятие с учета нуждающихся в Минске. С учета нуждающихся в Минске снимут после оформления прав на построенное жилье, отмечают в пресс-службе.
Строительство жилого дома будет осуществляться долевым способом. Заказчик строительства — КУП «Управление капитального строительства Миноблисполкома».
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Президент Беларуси подписал указ № 103 о строительстве в порядке эксперимента многоквартирного жилого дома в Смолевичах для состоящих на учете нуждающихся в...
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