Для минчан-очередников в Смолевичах построят дом по новым условиям. Президент подписал указ

Президент Беларуси подписал указ № 103 о строительстве в порядке эксперимента многоквартирного жилого дома в Смолевичах для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске.



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«Гражданам, осуществляющим строительство жилых помещений в этом доме, будет предоставлена государственная поддержка, предусмотренная указом от 4 июля 2017 года № 240, независимо от даты их постановки на учет нуждающихся», — сказано в сообщении пресс-службы главы государства.

Построить квартиру в этом доме смогут все желающие минчане. Необходимо будет написать заявление и согласие на снятие с учета нуждающихся в Минске. С учета нуждающихся в Минске снимут после оформления прав на построенное жилье, отмечают в пресс-службе.

Строительство жилого дома будет осуществляться долевым способом. Заказчик строительства — КУП «Управление капитального строительства Миноблисполкома».

Главное новшество этого проекта в том, что подавать заявление на строительство в экспериментальном доме смогут даже те, кто стал на очередь вчера. Если желающих наберется больше, чем квартир в доме, — то предпочтение будет отдаваться тем, кто раньше стал на очередь. Ранее чиновники говорили, что предлагали жилье в Смолевичах минчанам, которые стояли в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий по 20 лет.