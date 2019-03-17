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До конца марта на Гродненщине медики обследуют всех ветеранов войны и дадут им рекомендации по здоровью

18.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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До конца марта на Гродненщине медики обследуют всех ветеранов войны и дадут им рекомендации по здоровью

Ежегодное медицинское обследование этой категории жителей принеманского края в прямом смысле слова давно сформировавшаяся здоровая традиция. Причем актуальна такая практика для всех без исключения. Тем, кто медучреждение по месту жительства может посетить сам, с начала года участковые терапевты напоминают, что пришло время комплексного обследования. А если здоровье ветерана такую «прогулку» в поликлинику уже не может позволить, специалисты и терапевты заглянут по каждому адресу сами.

 Только в зоне обслуживания нашей четвертой поликлиники под особым вниманием в этом году 105 человек. Это ветераны Великой Отечественной войны и воины-интернационалисты, бывшие блокадники и узники концлагерей, – говорит врач-гериатр гродненской городской поликлиники №4 Светлана Шутская. 

До конца марта на Гродненщине медики обследуют всех ветеранов войны и дадут им рекомендации по здоровью

Без предварительной записи и очередей в поликлинике медсестры «проводят» ветеранов по запланированному врачебному маршруту: отоларинголог, окулист, невролог и хирург. А окончательное резюме об общем состоянии здоровья участковый терапевт по итогу сформулирует, исходя из результатов анализов.

– С начала года в нашей поликлинике созданы специальные выездные бригады медиков. Входят в них не только терапевты, но и необходимые узкие специалисты. Кроме того, к ветеранам, которые не могут прийти в поликлинику, заглядывают специалисты лаборатории, которые осуществляют забор анализов на дому. Еще один обязательный момент – электрокардиограмма сердца, – добавляет Светлана Шутская.

Ежегодное обследование в первой декаде года далеко не единственная мера регулярного мониторинга состояния здоровья возрастных жителей области. К гродненским старожилам – людям старше 90 лет – терапевты заглядывают каждый квартал. 

До конца марта на Гродненщине медики обследуют всех ветеранов войны и дадут им рекомендации по здоровью

Степан Моисеевич Серафимович в свои 90 с небольшим в поликлинику обычно спешит сам, но на этот раз вместе с гериатром и валеологом четвертой городской поликлиники встречал дома еще и гостей из редакции областной газеты.

– У терапевта стараюсь бывать регулярно вовсе не потому, что на здоровье жалуюсь. Люблю беседовать с радушными медикам еще и оттого, что делу служения медицине посвятила жизнь супруга, которой уже нет рядом,– делится ветеран.

В уютном доме чисто и светло. Аккуратно выставленные в ряд открытки с поздравлениями к 9 Мая в этом году дополнят новые, а пиджак с многочисленными наградами уже готов к парадному шествию.

 Война началась для меня под Смоленском в 1943 году. 16-летним юношей пошел добровольцем в армию и в составе I Прибалтийского фронта дошел практически до Кенинсберга. Сколько лет утекло с тех событий, а помнятся они все также отчетливо ясно и особенно – 9 Мая 1945-го. Еще до рассвета нас тогда подняли залпы орудий. Когда увидели, что стреляют в небо, поняли – это победный «салют», – вспоминает Степан Моисеевич. 

До конца марта на Гродненщине медики обследуют всех ветеранов войны и дадут им рекомендации по здоровью

На вопрос о том, как в 92 сохранить завидную жизненную активность, не раздумывая рассказывает и показывает, вооружившись ручными тренажерами. Каждое утро ветерана начинается с зарядки, в еженедельном расписании неизменно значится поход в баню, а в коридоре ждут следующего сезона лыжи, намотавшие в этом году не один километр.

 Пару лет назад участвовал даже в любительских спортивных стартах, – не перестает удивлять Степан Моисеевич и демонстрирует медаль и грамоту победителя городских «Рождественских стартов» за 2012 год. 

До конца марта на Гродненщине медики обследуют всех ветеранов войны и дадут им рекомендации по здоровью

В теплый сезон он старается как можно чаще бывать на даче. Щедрым урожаем – рассада будущего уже радует дружными всходами пока на подоконнике – каждый сезон угощает соседей и знакомых, а когда дел много, признается, унывать и болеть некогда.

 Каждый год стараюсь бывать в санатории и обязательно полное обследование прохожу в республиканском клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М. Машерова в Минске, – добавляет Степан Моисеевич. 

До конца марта на Гродненщине медики обследуют всех ветеранов войны и дадут им рекомендации по здоровью

В этом году только врач-гериатр четвертой городской поликлиники Гродно Светлана Шутская направила на обследование в столицу восемь человек, и еще четверо отправятся в Минск в нынешнем квартале.

Екатерина МОТЕВИЧ
Фото: Ян ХВЕДЧИН
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Ежегодное медицинское обследование этой категории жителей принеманского края в прямом смысле слова давно сформировавшаяся здоровая традиция. Причем актуальна...
 
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