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Бывшему экономисту ОАО «Строитель» отказываются оплатить работу по договору подряда

18.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Три человека обратились за юридической консультацией на совместном приеме профсоюзов и прокуратуры. Его провели правовой инспектор труда ФПБ, Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности Николай Феськов, прокурор района Александр Тарасюк и председатель районного объединения профсоюзов Александр Кривенков.

Работника ОАО «Горкилен» интересовали вопросы оплаты труда в сверхурочное время. Второму посетителю Николай Феськов готовит исковое заявление в суд о взыс­кании средней заработной платы за просрочку выплаты окончательного расчета при увольнении.

 

Бывшему экономисту ОАО «Строитель» отказываются оплатить работу по договору подряда
Наталья Павлова пришла проконсультироваться по оплате заключенного с ней договора подряда С 13 ноября 2018 года по 31 января 2019 года она работала экономистом в ОАО «Строитель». По первому договору подряда с ней рассчитались. А за январь нынешнего года теперь уже бывший и.о. директора ОАО «Строитель» Сергей Языменко подписать акт выполненных работ и выплатить 568 рублей 64 копейки отказался. Фото Михаила Левцова.

 

Свое решение он  мотивировал тем, что не видел ее на рабочем месте. Наталья Сергеевна говорит, что с 3 по 18 января периодически приходила в ОАО «Строитель» и выполняла необходимые расчеты на рабочем месте.

В день приема оперативно получить комментарий руководства предприятия не удалось. Председатель профкома Татьяна Красномовец, которой Александр Кривенков позвонил по телефону, пояснила, что есть претензии к качеству выполненной работы.

Договор подряда, по словам Николая Феськова, в отличие от трудового, не регламентирует время и место выполнения указанного в договоре объема работ. Работник обязан в срок его выполнить. Где и когда он это будет делать, это его право. Может трудиться и дома. Акт выполненных работ работодатель обязан подписать и оплатить полностью или частично, если его что-то не устраивает. При этом все претензии к работнику в письменном виде должны быть зафиксированы с указанием понижающих коэффициентов.

 

За каждый день просрочки оплаты Наталья Павлова имеет право в судебном порядке взыскать с работодателя 0,15% от суммы договора подряда.

 

Женщина отправила на предприятие письмо с просьбой обосновать отказ от оплаты ее работы. К моменту подготовки номера в печать произошла смена и.о. директора. Если вопрос с оплатой не будет решен, Николай Феськов подготовит исковое заявление в суд.

Александр Кривенков подчерк­нул, что консультации проф­союзных юристов, подготовка исковых заявлений и представление в суде бесплатны. «Очень хорошо, что профсоюзы проводят правовые приемы, на которых разъясняют людям права и помогают их отстоять. Это полезное и нужное дело», — сказала Наталья Сергеевна.

Следующий правовой прием пройдет 28 марта. Его проведут главный правовой инспектор труда областного объединения профсоюзов ФПБ Инна Чеботаревская и работник прокуратуры Горецкого района. Будут рассматриваться вопросы, касающиеся норм законодательства в сфере трудовых отношений. Прием состоится в аудитории №490 учебного корпуса №10 с 10.00 до 12.00.

Елена Агейчик


 
 
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  Три человека обратились за юридической консультацией на совместном приеме профсоюзов и прокуратуры. Его провели правовой инспектор труда ФПБ, Могилевской...
 
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