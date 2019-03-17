Задержание мужчины, вызвавшего такси в центре Слуцка? В милиции прокомментировали ситуацию

Ночью в нашу группу Вконтакте поступило анонимное сообщение от девушки, которая рассказала, что в центре Слуцка милиция забрала пьяного мужчину, за которого якобы заступился таксист.

Сто слов очевидца:

— В 23:45 в центре города милиция забрала пьяного мужчину, по голосу, как мы поняли 30-45 лет, он просил его не забирать, говорил: пожалуйста, я хочу поехать домой. На другой стороне дороги стоял автомобиль такси, который, как мы поняли, он сам себе вызвал, чтобы доехать до дома. Из такси ему кричал водитель «не забирайте моего клиента». Ну вот что за дела такие? Он никого не трогал, плохого ничего не делал. Просто хотел спокойно поехать домой. С кем не бывает. А вот реально, когда нужно вмешательство милиции и помощь... Почему-то никогда её нет [опубликовано с незначительными пунктуационными правками].

Ситуацию сайту SlutskGorod прокомментировал заместитель начальника Слуцкого РОВД Андрей Заяц. Он рассказал, что нахождение в общественном месте в пьяном виде, согласно статьи 17.3 КоАП РБ, это административное правонарушение, а сотрудники милиции действовали на законных основаниях.

Кроме того, мужчину не забирали буквально «из рук» таксиста.

— Наряд ППС заметил на улице явно нетрезвого человека, для доставки его в изолятор временного содержания сотрудники вызывали автопатруль. Во время помещения мужчины в служебный автомобиль из автомобиля такси на противоположной стороне дороги вышел точно такой же нетрезвый пассажир, совершенно посторонний человек, и начал за него заступаться. При этом нетрезвый пассажир такси перешёл дорогу в неположенном месте.

Обоих мужчин доставили в ИВС, в отношении них были составлены протоколы за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения по статье 17.3 КоАП. В отношении пассажира такси также составлен протокол по статье 18.23 «Hарушение правил дорожного движения пешеходом».



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