ЖКХ: полноценный ямочный ремонт на дорогах начнётся в апреле

За четыре месяца после полноценного запуска платформы 115.бел в Слуцке через сайт поступило 122 заявки по вопросам ЖКХ, из них 100 проблем были решены. Такие данные приводятся на вышеуказанном ресурсе.

С наступлением весны, пожалуй, самая распространённые проблемы, о которых сообщают случчане — ямы и выбоины на дорогах. Так, 5 из 11 поступивших с начала марта запросов связаны с необходимостью ремонта и обслуживания покрытия.

Покрытие на улицах и дворовых территориях за зиму действительно поизносилось. А возле дома №6 по улице Строителей на участке с односторонним движением перед большой ямой и вовсе установили временное ограждение.





На некоторые сообщения о необходимости серьёзного ямочного ремонта случчане получают ответ, что запрос будет рассмотрен в апреле. Почему?





В Слуцком ЖКХ пояснили, что это связано с планируемым на конец марта запуском асфальтового завода после зимней консервации. К тому же, коммунальщики ждут более подходящих для дорожных работ погодных условий.

А пока на городских улицах продолжается временный ремонт покрытия СОМСом или, как его ещё называют, «холодным асфальтом».







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